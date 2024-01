Vecinos de la Plaza de la Aurora denuncian nuevas molestias y suciedad tras la reubicación de los bancos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La situación se repite. Un grupo de vecinos del entorno de la Plaza de la Aurora, en el corazón de la Barriada de las Casas Nuevas, ha denunciado hoy nuevas molestias y suciedad tras la decisión del Ayuntamiento de Montilla de restituir los bancos que se habían retirado de la zona hacía solo unas semanas.La portavoz de los afectados, Almudena Alcaide, que este jueves expresó el "desconcierto" de los vecinos por la reinstalación de los bancos en la plaza, aseguró anoche aque "apenas llevan un día los bancos en la plaza y, de nuevo, volvemos a tener a los mismos adolescentes de siempre, bebiendo alcohol en la calle, fumando porros y armando jaleo". Tal y como ha venido informando este periódico , los hechos denunciados se concentran, fundamentalmente, en la zona conocida como Los Merenderos, junto a la sede de la Asociación de Vecinos Gran Capitán donde, según los afectados, "se venían concentrando bastantes grupos de adolescentes que forman escándalo hasta altas horas de la madrugada".Aparte del ruido que generan estas pandillas –y que, a juicio de los afectados, dificultan el descanso de las familias que residen en las inmediaciones–, algunos vecinos del entorno denuncian el lanzamiento de naranjas de los árboles que hay plantados en la plaza contra los cristales y las ventanas de algunas terrazas.Tras las reiteradas denuncias de los vecinos, el Ayuntamiento de Montilla tomó la decisión de cambiar de ubicación los bancos de Los Merenderos para alejarlos de las viviendas y, de esta forma, minimizar las molestias que provocaban los jóvenes que se reunían en ese lugar."Los vecinos de la Plaza de la Aurora pudimos entonces vivir tranquilos y descansar, sin necesidad de tener las persianas completamente bajadas durante buena parte del día; sin drogas, litronas, peleas o aglomeraciones de personas hasta las tantas de la madrugada y en la misma puerta de casa; sin voces o naranjazos contra las persianas o contra los cierres de los establecimientos", aseguró Almudena Alcaide.Sin embargo, este pasado miércoles, operarios del Ayuntamiento volvieron a colocar los bancos en la plaza, aunque en un emplazamiento más alejado de las viviendas. "Los bancos se han redistribuido, tal y como se acordó, y se han colocado en un espacio donde los Servicios Técnicos Municipales han estimado adecuados para cumplir su función", explicó ael teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, quien anunció, además, "medidas de mayor vigilancia por parte de la Policía Local cuando haya personas concentradas".La decisión del Consistorio montillano de restituir los bancos en la Plaza de la Aurora generó "desconcierto" entre los vecinos. "No entendemos cuál fue el propósito de retirarlos y de volverlos a poner unas semanas más tarde", señaló la portavoz de los afectados, quien hizo hincapié en que "desde que se retiraron los bancos de la zona no ha habido suciedad en la plaza, ni litronas esparcidas por el suelo; tampoco se ha detectado consumo o trapicheo de drogas en las inmediaciones, ni ha habido escándalos hasta altas horas de la madrugada, de manera que nuestros hijos más pequeños han podido dormir las horas que les corresponden".Con todo, los afectados responsabilizan de la situación al presidente de la Asociación de Vecinos Gran Capitán, Francisco Javier Nieto-Márquez. "Los que padecemos todas estas molestias somos los vecinos, ya que a él no le repercute en nada", lamentó Almudena Alcaide, quien aseguró que las personas que residen en la Plaza de la Aurora están "supermolestas y enfadadas" con la postura adoptada por el máximo representante del colectivo vecinal."Este señor asegura hablar por boca de los vecinos cuando, en realidad, ni vive en la zona ni sabe lo que hemos tenido que soportar aquí durante muchísimo tiempo", asevera la portavoz de los afectados, quien añade que "en lugar de defender y de ayudar a las personas que vivimos aquí y que, se supone, él representa, lo que hace es volver a complicarnos la vida".Al respecto, Francisco Javier Nieto-Márquez quiso aclarar ayer, por medio de un breve comunicado remitido a este periódico, que como presidente de la Asociación de Vecinos Gran Capitán de Montilla representa "a todos y cada uno de los asociados", según los estatutos sociales del propio colectivo.Por último, Almudena Alcaide anunció que si las molestias continúan en la Plaza de la Aurora, los vecinos interpondrán una "demanda colectiva" y llevaráns el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz e, incluso, ante la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, "ya que hay muchos menores viviendo en torno a esta plaza y no vamos a consentir que estén expuestos, en sus propios domicilios, a las innumerables molestias que venimos padeciendo".