Buzón del Lector | Desconcierto en la Plaza de la Aurora

ALMUDENA ALCAIDE CABELLO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

se hace eco en sude una carta remitida por una vecina del entorno de la Plaza de la Aurora sobre el desconcierto que aseguran que ha provocado la decisión del Ayuntamiento de Montilla de restituir los bancos que se habían retirado de la zona hace solo unas semanas. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Dirijo este escrito aen nombre de los vecinos que viven en los bloques que rodean la Plaza de la Aurora para manifiestar nuestro total desacuerdo con la decisión que adoptó ayer el Ayuntamiento de Montilla de volver a colocar los bancos en el entorno de Los Merenderos.Casualmente, habíamos preparado una carta para agradecer la actuación del Ayuntamiento de Montilla en la Plaza de la Aurora con el objetivo de erradicar los actos vandálicos y los comportamientos incívicos que hemos sufrido durante meses por parte de pandillas de adolescentes que se congregaban en la zona conocida como Los Merenderos, formando escándalo hasta altas horas de la madrugada.Tras las reiteradas denuncias que hicimos los vecinos, de las que se hizo eco este periódico el pasado mes de noviembre , el Ayuntamiento de Montilla tomó la decisión de cambiar de ubicación los bancos de Los Merenderos para alejarlos de las viviendas y, de esta forma, minimizar las molestias que provocaban los jóvenes que se reunían en ese lugar.Los vecinos de la Plaza de la Aurora pudimos entonces vivir tranquilos y descansar, sin necesidad de tener las persianas completamente bajadas durante buena parte del día; sin drogas, litronas, peleas o aglomeraciones de personas hasta las tantas de la madrugada y en la misma puerta de casa; sin voces o naranjazos contra las persianas o contra los cierres de los establecimientos.Sin embargo, ayer no salíamos de nuestro asombro cuando comprobamos que, nuevamente, el Ayuntamiento volvía a colocar los bancos en la plaza, de modo que no entendemos cuál fue entonces la intención de quitarlos para dejar este espacio sin bancos apenas un mes. De verdad, no entendemos cuál es el propósito de retirarlos y de volverlos a poner unas semanas más tarde. ¿Alguien le ve sentido a esto?Insistimos en que desde que se retiraron los bancos de la zona no ha habido suciedad en la plaza, ni litronas esparcidas por el suelo; tampoco se ha detectado consumo o trapicheo de drogas en las inmediaciones, ni ha habido escándalos hasta altas horas de la madrugada, de manera que nuestros hijos más pequeños han podido dormir las horas que les corresponden. En fin, hemos podido disfrutar del ambiente normal de una calle normal, como cualquier otra.Por todo ello, los vecinos hemos decido poner esta situación en manos de un abogado para que nos asesore, ya que estamos convencidos de que todos los problemas anteriormente mencionados van a volver. Y, en el momento en que eso ocurra, los vecinos no vamos a poner más quejas: directamente se formalizará una denuncia comunitaria y, si hace falta, llevaremos el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz o ante los organismos competentes que nos permitan seguir conservando la tranquilidad que merecemos en nuestro día a día.Durante las últimas semanas se ha podido constatar lo que veníamos denunciando los vecinos desde hacía meses: el problema lo generaban los bancos, ya que invitaban a algunas pandillas a congregarse en torno a ellos y, a partir de ahí, se sucedían las molestias. De hecho, en el momento en el que los quitaron, no se volvió a requeir la presencia de la Policía Local o de la Guardia Civil por parte de los vecinos: no ha habido más quejas vecinales y la zona se ha mantenido más limpia que nunca.Por tanto, no entendemos que ahora el Ayuntamiento de Montilla vuelva a la anterior situación. Únicamente han movido los bancos dos metros de su anterior emplazamiento, una medida que nos parece vergonzosa y de la que responsabilizamos, directamente, al presidente de una asociación que asegura hablar por boca de los vecinos cuando, en realidad, este señor ni vive en la zona ni sabe lo que hemos tenido que soportar aquí durante muchísimo tiempo. En lugar de defender y de ayudar a las personas que vivimos aquí y que, se supone, él representa, lo que hace es volver a complicarnos la vida.En definitiva, queremos advertir de que si vuelven las molestias a la Plaza de la Aurora, los vecinos interpondremos una demanda colectiva y llevaremos el caso ante el Defensor del Pueblo Andaluz e, incluso, ante la Defensoría de la Infancia y Adolescencia de Andalucía , ya que hay muchos menores viviendo en torno a esta plaza y no vamos a consentir que estén expuestos, en sus propios domicilios, a las innumerables molestias que venimos padeciendo.