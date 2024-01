La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía agradece a IU su defensa de la gestión pública de la Ayuda a Domicilio

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha agradecido esta tarde al Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) su defensa de la gestión pública del servicio de Ayuda a Domicilio durante el pleno que celebró anoche la Corporación municipal En un comunicado hecho público esta tarde, la organización contrapone la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio –aspecto que viene reclamando IU desde hace varios años – a la gestión por parte de empresas privadas que, a juicio del sindicato, "se dedican a crear precariedad laboral" y a "especular con los servicios públicos".Con respecto al desarrollo de la sesión plenaria –que contó con la presencia de un grupo de trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio que exhibieron pancartas de denuncia contra la gestión de Monsecor, empresa adjudicataria del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio en Montilla–, la CTA recordó que la renovación por un año del contrato para la prestación del servicio "no es una cuestión pacífica en absoluto".Y es que, como ha recordado esta tarde la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, "el pliego de condiciones que regula la licitación recoge, como requisito esencial, que la empresa cumpla con la legislación laboral vigente", algo que, a juicio de la CTA, no se cumpliría en el caso de Monsecor que, según defienden, "tiene decenas de sentencias condenatorias por no cumplir con la legislación vigente".Además de aludir a la sentencia que hizo pública el pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba , que obligaba a Monsecor a abonar a sus auxiliares los tiempos de desplazamiento entre servicios consecutivos, la CTA hace hincapié en que la firma montillana ha sido objeto de "multas de los Juzgados de lo Social por el derecho de indemnidad", que avalan que una trabajadora fue "perjudicada por reclamar sus derechos judicialmente"."La empresa ha sido multada en varias ocasiones por incumplir sentencias y, ahora mismo, tiene un plazo dado por el Juzgado de lo Social para que ejecute una sentencia sobre el abono de los desplazamientos entre usuarios", insisten desde CTA.Por otro lado, la organización sindical ha rechazado esta tarde parte del contenido de un informe elaborado por técnicos municipales de Servicios Sociales en el que se mantendría que Monsecor no habría incumplido ningún apartado del pliego de condiciones, cuestión que, a juicio de CTA, "es totalmente falsa". Pese a ello, los grupos municipales del PSOE y Partido Popular, "a sabiendas de estas circunstancias", acordaron prorrogar por un año el contrato a Monsecor, con el voto en contra de IU.Igualmente, la Corporación municipal se pronunció a favor de modificar dicho contrato para aplicar los cambios introducidos en los últimos meses por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, en las condiciones del número de horas de la ayuda a domicilio, que ascienden a más de 263.652, y el precio por hora del servicio de ayuda a domicilio vinculado a las prestaciones de la Ley de Dependencia a 15,45 euros, con efectos desde el 1 de enero de 2023, una adenda al contrato que permite elevarlo por encima de los 3,7 millones de euros al año, en un servicio que actualmente se presta en Montilla a un total de 652 usuarios, 87 de ellos con cargo al servicio municipal.Fruto de ello, y según ha recalcado esta tarde CTA, "el servicio pasa de costarnos a los contribuyentes 3.008.000 euros a 3.800.000 euros", de modo que "como liquidación del año 2023, el Ayuntamiento de Montilla le va a meter a Monsecor cerca de 800.000 euros", cuestión que la organización entiende que es "de dudosa legalidad"."El propio pliego de condiciones y la Ley de contratos de trabajo deja claro que está prohibido el supuesto restablecimiento del equilibrio económico de la concesión administrativa de los servicios públicos", denuncia CTA, quien lamenta que, en este apartado, "todos los partidos políticos, curiosamente, votaran a favor", propiciando así el "consenso que tanto les gusta".