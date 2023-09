El Juzgado de lo Social de Córdoba obliga a Monsecor a abonar los tiempos de desplazamiento entre servicios

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha dado a conocer esta tarde una sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba que obliga a la empresa Monsecor, adjudicataria del Servicio de Ayuda Municipal a Domicilio en Montilla, a abonar a sus auxiliares los tiempos de desplazamiento entre servicios consecutivos.Según detalla un comunicado remitido por la Sección Sindical de CTA en Monsecor, la organización decidió acudir a la jurisdicción social para instar a la empresa montillana a cumplir con el convenio colectivo, especialmente en lo referido a los tiempos de desplazamiento entre servicios consecutivos que, según el sindicato, "o bien se venían detrayendo a las trabajadoras del tiempo de atención domiciliaria a los usuarios, o bien suponían una prolongación gratuita de la jornada de las auxiliares de Ayuda a Domicilio".Tal y como recoge el comunicado de CTA, el Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba habría constatado que el tiempo medio que una auxiliar de Ayuda a Domicilio emplea para desplazarse a pie entre servicios en Montilla se sitúa entre 15 y 20 minutos, aunque en algunos casos podría alcanzar la media hora.Según CTA, Monsecor se habría negado a pagar esos tiempos de desplazamiento, a pesar de que "es dinero de las trabajadoras y es tiempo de prestación del servicio que la empresa está cobrando del Ayuntamiento", aunque no repercuta de manera efectiva en los usuarios.De este modo, la Sección Sindical de CTA en Monsecor ha asegurado que una sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba "da la razón a la CTA de forma íntegra", de modo que la empresa deberá asumir ahora el coste de los tiempos de desplazamiento, una medida que, según la organización, "beneficia a todas las trabajadoras"."Las que deben horas deberán menos, al contabilizarles esos tiempos de desplazamiento; y las que lleguen a la jornada máxima podrán llevar esas horas a una bolsa de horas y descansarlas y, de ese modo, se posibilita que otras compañeras recuperen horas", sostiene el comunicado de CTA."Los tiempos de desplazamiento hay que pagarlos, no porque lo diga la CTA, sino porque lo dice el actual VIII Convenio Colectivo Marco estatal y lo decía el anterior, así como la Orden de la Junta de Andalucía que regula el servicio de Ayuda a Domicilio y el mismo Pliego de Prescripciones Técnicas del Ayuntamiento de Montilla", subrayan desde el sindicato, para añadir que "ahora, además, lo dice una sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Córdoba".Por último, la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía ha censurado la "posición neutra y desinteresada" que el Ayuntamiento de Montilla habría mostrado en el procedimiento. A juicio de la entidad, "para defender los intereses de los usuarios tenía que haber defendido lo que él mismo ha aprobado en sus órganos de gobierno y no lo ha hecho".