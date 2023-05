Rosa Rodríguez (IU): "Nuestra primera medida será la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio"

Rosa Rodríguez, de cerca

Un libro: La Regenta , de Leopoldo Alas Clarín .

Una canción: España, camisa blanca de mi esperanza , de Víctor Manuel.

Una película: La lengua de las mariposas , de José Luis Cuerda.

Una bebida: Coca-cola.

Un plato: la tortilla de patatas.

Un vicio confesable: los dulces.

Un defecto: la testarudez.

Un lugar de Montilla: la Plaza de La Merced.

Un personaje histórico: Clara Campoamor.

Un sueño: que mis hijos tengan salud y felicidad.

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR