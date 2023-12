El Club Atletismo Montilla consigue cinco medallas en la XVII Carrera Popular "Ciudad de Priego de Córdoba"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CLUB ATLETISMO MONTILLA

Tan solo dos días después de su sobresaliente actuación en la Carrera Popular "Ciudad de Palma del Río" , el Club Atletismo Montilla volvió a protagonizar una destacada participación en la XVII Carrera Popular "Ciudad de Priego de Córdoba", una pruebla incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación de Córdoba, en colaboración con la Federación Andaluza de Atletismo.No en vano, laregresó a Montilla con cuatro medallas de oro y una de plata, a las que hay que sumar las dos preseas de plata que obtuvieron los deportistas montillanos Rafael Sánchez Fernández en la categoría Máster C y Rocío Marqués Córdoba, que se subió al segundo escalón del podio en la clasificación general absoluta.De este modo, brillaron con luz propia en la categoría Sub-10 los deportistas montillanos María Marqués y Sergio Perea, que consiguieron sendas medallas de oro, al igual al igual que Said Diallo (Sub-14) y Ana Herrador (Máster D). Por su parte, Ana Ruiz obtuvo la medalla de plata en la categoría Sub-14.También destacó la actuación de Carmen Perea (Sub-8), que cruzó la línea de meta en décima posición, así como la de Igor Ruiz (Sub-14) y Saray Rodríguez (Sub-16), que terminaron en séptima y cuarta posición, respectivamente De igual modo, Francisco Perea (Máster B) se clasificó en séptima posición, mientras que Francisco Marqués (Máster C) y Antonio Gómez (Máster D) terminaron en decimocuarta y séptima posición, respectivamente.José Luis Jiménez y Patricia Pineda fueron los atletas más rápidos en completar un recorrido urbano de ocho kilómetros que partió desde la Ciudad Deportiva "Carlos Machado". De este modo, en categoría masculina, José Luis Jiménez se hizo con la victoria gracias a un crono de 27:56, seguido de Hugo Espinar (28:22) y de Sergio Espejo (28:33). Rafael Sánchez Fernández, que defendía los colores del Virgen de Belén, se tuvo que conformar con la cuarta posición, al cruzar la línea de meta con una marca de 28:59.En categoría femenina, Patricia Pineda (Sportiva) fue capaz de completar los ocho kilómetros del recorrido con un tiempo de 30:02, seguida de la montillana Rocío Marqués (Los Califas-Universidad de Córdoba), que cruzó el arco de meta en 33:59. Por último, Inmaculada Corpas fue tercera con un registro de 34:22.