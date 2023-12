La Hermandad de la Humildad abre una nueva etapa

Junta de Gobierno

ÁLVARO CARRASCO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA COFRADE

La Parroquia de San Francisco Solano acogió en la tarde de ayer la misa de toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano.El nuevo órgano directivo, que encabeza Tomás Jiménez Polo, contaba desde el pasado 30 de octubre con potestad para ejercer sus cargos por parte de la autoridad eclesiástica, si bien la toma de posesión no se materializó hasta ayer, con una misa celebrada en su sede canónica, la Parroquia de San Francisco Solano, en la que se abrió una nueva etapa para la corporación del Martes Santo montillano, al menos, hasta 2028.Una ceremonia emotiva, presidida por el director espiritual de la cofradía, David Reyes Guerrero, en un templo repleto de feligreses y hermanos que no faltaron a la cita. No en vano, estuvieron presentes miembros de la Junta de Gobierno saliente, encabezada por Luis Narváez –quien hizo entrega del bordón de hermano mayor y de la medalla a Tomás Jiménez Polo– y el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez.Al término de la homilía, la Junta de Oficiales tomó posesión de sus cargos, que culminó con la Oración al Señor de la Humildad y Paciencia, la Salve a la Virgen de la Caridad y el Responso al Santo Patrón. A la conclusión de la ceremonia, el mrmano mayor entrante, Tomás Jiménez, tomó la palabra para agradecer la disponibilidad de las personas que integran la Junta de Gobierno, así como para reconocer y admirar el trabajo desempeñado por la junta saliente.Además, Tomás Jiménez Polo explicó que ha pretendido "congregar en la nueva Junta de Gobierno a gente joven y, también, a personas con años de experiencia", una decisión que, pese a las críticas recibidas, "representa una oportunidad de brindar voz y responsabilidad a las nuevas generaciones".David Reyes Guerrero.Tomás Jiménez Polo.Álvaro Carrasco González.Inmaculada Pérez Pineda.Abraham Córdoba Pérez.Fátima Trillo El Hmiri.Francisco Solano Ruiz Galán.Pedro Reina Alcaide.José Francisco Arce Morales.Ana María Espejo Rivero.Jorge Llamas Velasco.Elías Molina Arroyo.Antonio Raigón Cabezas.José Luis Jiménez Guijarro.