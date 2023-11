Aureliano Sáinz | Hablando de los abuelos (1)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍAS: AURELIANO SÁINZ

Durante este curso, del que llevamos unos meses, y en una de las asignaturas que imparto, me ha parecido de interés proponerles a los alumnos, tras explicarles la parte correspondiente a la teoría del dibujo infantil, que comentasen por escrito alguno de los artículos que he publicado en los medios digitales.Tras haberlo hecho ya de distintos temas, que en algún caso han visto la luz en este medio, en la semana pasada les he planteado que leyeran uno de los destinados a la relación entre los abuelos y los nietos. La idea era, tras analizar de forma general la relación entre ambas generaciones, saber qué recuerdos tenían de ellos y lo que habían significado en sus vidas.Y es que en esta omnipresente sociedad digital parece que todo aquello que no aparece en las pequeñas pantallas carecen de interés, más aún cuando se hace referencia a generaciones pasadas, que, supuestamente, no tienen nada que aportar, pues están fuera del circuito de novedad y de consumo inmediato que nos envuelve.Así pues, a la absurdamente denominada(como si no hubiera ninguna otra que siguiera a esta), les he planteado que de manera libre escribieran sus ideas y recuerdos que mantienen que quienes fueron o son sus abuelos.La sorpresa para mí llegó cuando leí sus trabajos escritos: no podía imaginarme la fuerza, la intensidad y la ternura que se desprendían de sus comentarios. Tanto que me detuve a pensar detenidamente en ello y llegué a la conclusión de que el hecho de que yo siendo niño no pudiera conocer a mis abuelos, ya que habían fallecido, me privó de conocer y sentir las conexiones que mis alumnos y alumnas han expresado con tanta con tanta espontaneidad.Siguiendo el criterio que he mantenido con otros temas, expondré una selección de párrafos para que entendamos el significado emocional que nace de la relación entre abuelos y nietos. Pero como son muchos los comentarios que merecen ser conocidos, me ha parecido oportuno hacerlo en dos partes, de forma que en esta primera quisiera presentar el relato de Cristina M., quien, tras llevar a cabo esa reflexión de tipo general, pasa a contar sus experiencias de lo que han significado sus abuelos maternos para ella.No quiero extenderme más. Simplemente os invito a que leáis, tras la fotografía en la que aparece la fachada de la Facultad en la que trabajo, este hermoso escrito que, a fin de cuentas, es un verdadero canto a lo mejor de las vivencias que la autora recuerda haber mantenido con los abuelos.