Tonelería del Sur alcanza la final de los XVI Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CASKNOLIA

Tonelería del Sur es una de las firmas finalistas de la categoría Empresa Exportadora en los XVI Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa Andaluza. La compañía, dirigida por el maestro tonelero Rafael Cabello, es una de las representantes de la provincia de Córdoba en la decimosexta edición de estos galardones organizados por Andalucía TRADE, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico.La entrega de premios, cuyo objetivo es el reconocimiento de las empresas andaluzas que más han destacado en las diferentes facetas de la exportación, tendrá lugar esta misma noche en la Casa de Colón de Huelva y contará con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.Tonelería del Sur es la empresa que ha impulsado y consolidado Casknolia, la primera marca de barricas de autor, actualmente presente en 35 países, protagonista de un espectacular incremento de ventas en mercados tan dispares como EEUU, India, Escocia o Australia.El aumento del volumen de facturación durante los últimos años, así como el amplio porcentaje dedicado a la exportación (superior al 93 por ciento), son los motivos fundamentales por los que Tonelería del Sur ha resultado elegida finalista entre más de 200 empresas andaluzas que se han postulado en una edición que ha batido todos los récords de participación.La relevancia internacional de Tonelería del Sur también se destaca en términos cualitativos, ya que esta firma se ha convertido en un vector esencial de entendimiento entre los destiladores y las bodegas de la región. La marca Casknolia es una importante embajadora de los vinos Montilla-Moriles, cuyos aromas y sabores se trasladan, enriqueciéndolos, a los mejores espirituosos del mundo a través de la madera envinada de cada barril.Este nuevo reconocimiento para Tonelería del Sur se suma al Global Icon of Whisky: Best Cooperage (equivalente a la consideración de Mejor Tonelería del Mundo) que la firma dirigida por Rafael Cabello recogió en Londres el pasado marzo de manos del jurado de, la publicación especializada más importante del sector del whisky.Este galardón como Mejor Tonelería del Mundo 2023 se suma a otros premios recibidos recientemente. No en vano, Tonelería del Sur, titular de la marca Casknolia, recibió el pasado mes de noviembre un importante reconocimiento como Mejor Empresa Sostenible de la provincia de Córdoba gracias a la consolidación de sus proyectos de economía circular.A su vez, en marzo de 2021, la empresa montillana recibió uno de los IV Premios a la Artesanía de Andalucía , convocados por la Junta de Andalucía para reconocer a empresas y personas artesanas por su contribución al desarrollo del sector en la comunidad.Al frente de Tonelería del Sur, Rafael Cabello lanzó hace varios años la marca de autor Casknolia, una línea de barriles envejecidos con vino ecológico de alta calidad que es muy valorada en el mundo y que está enfocada, principalmente, a destilerías que elaboran espirituosos de alta gama como whisky, bourbon, ron o ginebra.Hace más de tres años, la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba reconoció a la empresa montillana por haber favorecido la transformación de una firma tradicional de fabricación de toneles en una empresa dedicada principalmente a la elaboración de barriles para el envejecimiento de whisky de alta gama, que exporta más del 80 por ciento de su producción y con una alta apuesta por la calidad e innovación en el marco de una actividad netamente artesana.