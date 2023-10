El grupo montillano D'Instinto Bass&co participará este jueves en la final del Concurso de Bandas Aguilar Rock

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Los amantes de la música tienen este jueves, a partir de las 13.00 de la tarde, una cita obligada en la Caseta Municipal de Aguilar de la Frontera. Hasta allí se desplazarán los integrantes del grupo montillano D'Instinto Bass&co que, por segundo año consecutivo, han logrado meterse en la final del Concurso de Bandas "Aguilar Rock", un evento que se había previsto para el pasado 15 de septiembre y que, finalmente, tuvo que ser aplazado.Junto a la banda montillana, formada por Rafael Lozano (voz y guitarra), David Hidalgo (bajo, guitarra y coros) y Gabriel Urbano (batería y percusión), el certamen contará con la participación de los pontaneses The Rivas, el grupo cordobés Almargen, Los Rosendos y la banda aguilarense Quemarropa.Tras presentar a finales del año 2021 un EP con seis canciones propias escritas por Rafael Lozano, junto con versiones de reconocidos temas del pop de la década de los noventa marcadas por el carácter acústico que identifica a esta banda montillana, D'Instinto Bass&co despidió el pasado año cultural con un multitudinario concierto que se llevó a cabo en la Avenida de Andalucía junto a No me pises que llevo chanclas, santo y seña del Agropop.El grupo que resulte vencedor del Concurso de Bandas "Aguilar Rock", que este año cumple su tercera edición gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, recibirá un trofeo original y exclusivo donado por Juan Gonzálezy Publimarka. El pasado año, el grupo montillano D'Instinto Bass&co quedó en segunda posición.