Comisiones Obreras pide que aumenten "de oficio" las horas de atención del servicio de Ayuda a Domicilio

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Comisiones Obreras (CCOO) de Andalucía ha solicitado al Consejo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) la modificación "de oficio" de las horas de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que establece el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio.El responsable de Política Social de CCOO de Córdoba, Said Faz, recuerda que desde el pasado 19 de julio está en vigor el aumento de las horas de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio, que establece un importante incremento en las horas de la prestación del SAD."Pero este incremento sólo se va a aplicar de forma automática a las solicitudes que lleguen con posterioridad a la entrada en vigor de la norma", precisó el responsable sindical, quien añadió que "aquellas personas que ya estuvieran haciendo uso de la prestación de Ayuda a Domicilio deberán solicitar la modificación de su Programa Individual de Atención para que se les aplique el incremento de horas del servicio".En concreto, las personas con un Grado I pasan de 10-20 horas/mes al intervalo 30 a 37 horas/mes. En el caso del Grado II, pasan de 21-45 horas/mes a 38-64 horas mensuales y, en el del Grado III, se incrementa de 46-70 horas/mes a 65-94 horas mensuales."Las personas que ya tienen reconocidas el número de horas según el intervalo anterior tienen que solicitar la revisión de su Plan Individual de Atención (PIA)", indicó Said Faz, quien resaltó que "esto es especialmente importante para las personas que tienen reconocido el número mínimo y máximo de horas de cada Grado, ya que hay un importante crecimiento de las horas de atención".No obstante, CCOO de Andalucía reivindica que la Junta de Andalucía establezca una revisión "de oficio", para "evitar un trato desigual a personas en función del momento en el que se concedió la prestación" y favorezca a las personas con más dificultades para solicitar las revisiones. Al respecto, Said Faz quiso recordar que el tiempo medio de resolución en Andalucía supera los 530 días.