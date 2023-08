El Ayuntamiento destina casi 30.000 euros a subsanar grietas y deslizamientos en un tramo de la Ronda Norte

Una vía "fundamental" para Montilla

Un proyecto "estratégico" para Montilla

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha destinado 27.000 euros de fondos propios a la reparación de las grietas y de los deslizamientos de la calzada registrados desde hace una década en el tramo de la Ronda Norte más próximo a la calle Córdoba, en las inmediaciones de la Ermita de El Santico.Según el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, las primeras grietas aparecieron en el trazado de la Ronda Norte "desde el primer momento de la recepción de las obras", que fueron realizadas en el año 2013 por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA).A juicio del primer edil, el deslizamiento de la calzada registrado en la confluencia de la calle Córdoba con la Ronda Norte se debía al deficiente encauzamiento de las aguas subterráneas que manan de un importante venero que discurre por la zona, a lo que había que sumar la incidencia de las precipitaciones en un punto que cuenta con una pronunciada pendiente."El terreno se ha ido lavando como consecuencia de la acción del agua, produciéndose un deslizamiento del pavimento”, detalló, por su parte, la teniente de alcalde de Infraestructuras, Raquel Casado, quien subrayó que "a pesar de la insistencia ante la Junta de Andalucía para que solucionaran definitivamente el problema, ha tenido que ser el propio Ayuntamiento el que haya acometido finalmente las obras".La responsable municipal de Infraestructuras reconoció que "el proceso ha sido complejo" y ha requerido la realización de sondeos y mediciones para conocer la naturaleza del terreno, de la mano de equipos técnicos externos al propio Ayuntamiento, lo que ha terminado por incrementar el coste de las actuaciones.De igual modo, Raquel Casado confirmó que el Ayuntamiento de Montilla está pendiente de solicitar los permisos pertinentes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para que las aguas que han provocado las grietas y los deslizamientos en la calzada "puedan aprovecharse, sobre todo en un contexto de sequía como el que estamos sufriendo actualmente".En relación a lo anterior, el alcalde detalló que "aunque existe una escollera que protege este drenaje, el riesgo está en que la calzada sufra un daño de tal magnitud que obligue a cerrar al tráfico esta vía tan importante para Montilla".En ese sentido, Rafael Llamas aprovechó para recordar que “si la Junta ejecutara la Unidad de Actuación UA-8, se atajaría definitivamente el problema", por lo que denunció “la pasividad y falta de respuestas" del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla que, según insitió, "tiene paralizado un proyecto que daría solución de manera definitiva a problemas que llevan enquistados desde hace muchas décadas”.Llamas calificó de "prioritaria" la construcción de la segunda fase de la Ronda Norte, una vía que permitiría “descongestionar de tráfico la zona centro, mejorar la movilidad por Montilla y facilitar la accesibilidad al propio núcleo urbano”.En este sentido, el alcalde hizo referencia al desarrollo de la Unidad de Actuación UA-8, situada en la ladera del Cerrillo de San José, entre las calles San José y Córdoba. “En su día, para el desarrollo de la UA-8, hubo un acuerdo entre propietarios de los terrenos, Ayuntamiento y Junta de Andalucía que está paralizado por el Gobierno de Moreno Bonilla, que alega, literalmente, que no es una inversión rentable”, lamentó.Por otra parte, Llamas defendió la necesidad de “compensar la situación de perjuicio económico que están sufriendo los propietarios de estos terrenos de la UA8 ante el bloqueo que mantiene la Administración autonómica del proyecto de Ronda Norte y el estado de indefensión en el que estos propietarios se encuentran”.En ese sentido, el primer edil anunció que "en breve" retomarán las conversaciones con AVRA y “si la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía no da el paso, el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de subrogarse con los deberes y los derechos de la Junta, sobre todo, por los propietarios que aportaron unos terrenos en su día y aún no han recibido sus solares”.El proyecto de la primera fase de la Ronda Norte, que fue redactado por el arquitecto pontanés Juan Cuenca, se incluyó en el Programa Regional de Espacios Públicos y se desarrolló a partir de un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y el Ayuntamiento de Montilla, en virtud del cual ambas administraciones se comprometían a financiar la obra al 50 por ciento, con un coste total de 1,53 millones de euros.Una actuación que hace nueve años finalizó su primera fase, 580 metros de circunvalación que conecta la calle Córdoba con la nueva rotonda de la calle Santa Brígida, quedando pendientes de urbanizar por parte de la entonces Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) los terrenos afectados por la Unidad de Actuación UA-8, sobre los que discurriría el segundo tramo de la Ronda Norte.