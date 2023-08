La AEMET activa para la jornada de hoy el aviso naranja por altas temperaturas en cuatro provincias andaluzas

Recomendaciones a la población

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para la jornada de hoy el aviso naranja por altas temperaturas en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, según ha informado Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.El aviso naranja estará activo entre las 13.00 de la tarde y las 21.00 de la noche y las zonas afectadas serán las Campiñas sevillana y cordobesa y las comarcas del Andévalo y el Condado (Huelva) y el Valle del Guadalquivir (Jaén). En estas comarcas se podrán alcanzar los 42 grados.El calor estará presente en toda la región, de hecho, habrá aviso amarillo en todas las provincias, salvo en Málaga. En este caso, estarán vigentes, también entre las 13.00 y las 21.00 horas, en la Sierra de Aracena y el Litoral onubense; la Sierra Norte y la Sierra Sur de Sevilla; la Campiña y el Litoral gaditanos; las comarcas de la Subbética y de Sierra y Pedroches (Córdoba); Morena y Condado, Cazorla y Segura (Jaén); la Cuenca del Genil (Granada) y Poniente y Almería capital.En este caso, se espera que los termómetros alcancen temperaturas máximas de 39 grados. Por otra parte, también estará activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano y el Estrecho, entre la medianoche y las 12.00 del mediodía.El Teléfono de Emergencias 112 ofrece una serie de consejos a la población para prevenir riesgos asociados al calor. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Hay que prestar una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.Se recomiendan las comidas ligeras y frescas, evitar las copiosas y muy calientes; en estos días, es más saludable tomar frutas, verduras, sopas frías y legumbres cocinadas en frío. El 112 aconseja cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y usar, siempre que sea posible, el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos cerrados, ni siquiera por un momento. Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía tiene a su disposición el teléfono 1-1-2, gratuito, multilingüe, activo las 24 horas todos los días del año.