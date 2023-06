Las excavaciones en el Cerro del Castillo hallan tumbas ibéricas y el primer lagar medieval de la localidad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Las excavaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Montilla en el recinto del castillo de El Gran Capitán comienzan a dar sus primeros resultados. Las obras que se están ejecutando desde primeros de año en el entorno de la antigua fortaleza en la que Gonzalo Fernández de Córdoba nació el 1 de septiembre de 1453 han permitido descubrir un conjunto de espacios funerarios que corresponderían a una importante ciudad ibérica, así como el primer lagar medieval de la localidad.La actuación, que contempla la restauración, la conservación y la puesta en valor de la muralla exterior, de la torre pirobalística y de algunas de las construcciones adosadas, cuenta con un presupuesto próximo a los 720.000 euros y se financia con cargo a los fondos del 1,5% Cultural, una posibilidad que contempla la Ley de Patrimonio Histórico y que establece para el Gobierno de España la obligación de destinar en los contratos de obras públicas una partida con este porcentaje a trabajos de conservación o al enriquecimiento de monumentos o de bienes de interés cultural.Según el arqueólogo José Miguel Bascón Mateos, director de las excavaciones, "lo más novedoso que hemos encontrado en el yacimiento del Cerro del Castillo es la importancia de la ciudad ibérica, de la que se tenía constancia pero que, ahora, se ha revelado de forma monumental".En efecto, los trabajos que se están llevando a cabo con el respaldo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han permitido localizar estructuras como un espacio funerario y varias estructuras industriales y militares asociadas al castillo, de las que no se tenía constancia hasta este momento.Entre ellas destaca un lagar medieval, "probablemente del siglo XIV o XV" y vinculado a la nobleza, ubicado frente a la entrada del alhorí, que fue levantado en el siglo XVIII en el lugar que ocupaba el alcázar, la residencia principal de la fortaleza.De igual manera, los trabajos han permitido documentar una ciudad "aterrazada", de "aproximadamente el siglo IV o V antes de Cristo", en el interior de la cual existen tumbas, alguna de ellas "bastante monumentalizada, con elementos arquitectónicos que eran la entrada a una necrópolis”, en palabras de José Miguel Bascón.Este hallazgo permite ampliar la información que ya existía sobre las laderas del castillo, donde había constancia de una ocupación desde el Bronce Final, entre los siglos X y IX antes de Cristo, descubierta durante los trabajos de excavación en la senda del recinto, "si bien no se conservaba el pavimento de estas estructuras".El cronista oficial de la ciudad, José Rey, destacó ayer la importancia de estas excavaciones que "permiten que el castillo salga por fin la luz". En ese sentido, el investigador montillano reconoció que los resultados de este proyecto "están siendo sorprendentes", a tenor de la calidad y de la importancia de las estructuras" que han sido descubiertas.En ese sentido, José Rey se mostró convencido de que estos trabajos van a permitir conformar un interesante complejo abierto a las visitas turísticas que contará con una zona medieval y otra ibérica "muy potente", en atención a la tipología de las estructuras y a las propias dimensiones del espacio."Se trata de una ciudad ignota, que todavía no conocemos, pero que algunos autores ya relacionan con Munda, aunque otros no sepamos aún cómo llamarla", afirmó el cronista oficial de Montilla, quien también quiso referirse al primer lagar medieval que se ha descubierto frente al alhorí, con restos de las tinajas a las que aludió en 1452 la madre de Gonzalo Fernández de Córdoba, en un inventario que remitió a su hijo tras la muerte de su padre y que rescató el libro El Castillo y la Villa Medieval de Montilla Por su parte, el alcalde en funciones, Rafael Llamas, se mostró convencido de que "Montilla contará con un importante recurso turístico en el Cerro del Castillo", donde se podrá visitar tanto este parque arqueológico con estructuras originarias de la antigua fortaleza de El Gran Capitán como el propio museo dedicado al insigne militar y que, según el primer edil, "estará listo para finales de año".Tanto Rafael Llamas como Soledad Raya, concejala de Cultura en funciones, animaron a conocer los avances de la excavación que está siendo realizada por la empresa malagueña Hermanos Campano, en base al proyecto redactado en 2019 por los arqueólogos Manuel Roldán Fernández y José Miguel Bascón Mateos, junto a la restauradora Ana Infante de la Torre."Para hacer partícipe a la ciudadanía de Montilla se están organizando visitas de escolares y de ciudadanos interesados con el fin de que conozcan qué se realizando y qué se está encontrando, de la mano del arqueólogo director de la obra y de un guía turístico", anunció Soledad Raya.Las primeras visitas tendrán lugar el próximo viernes 16 de junio de 9.00 a 10.00 de la mañana, en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología. Las personas interesadas deberán inscribirse en este enlace . Con todo, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto otra serie de cuatro visitas que se organizarán a lo largo del mes de junio y cuyos detalles se ofrecerán en los próximos días.