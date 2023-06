El Grupo de Teatro del CEIP Beato Juan de Ávila pondrá en escena 'Aladdín' a beneficio de Down Córdoba

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: CEIP BEATO JUAN DE ÁVILA

Una semana después de cosechar un rotundo éxito en Montilla, el Grupo de Teatro del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Beato Juan de Ávila pondrá en escena mañanaen el Teatro Avanti de Córdoba, anexo al Colegio Salesiano de la capital, a partir de las 20.30 de la tarde.La obra se estrenó con motivo de la vigésimo segunda edición del Certamen Infantil y Juvenil de Teatro "Ciudad de Montilla" y, ante la gran acogida del público, volvió a escenificarse el pasado viernes en el Teatro Garnelo, a cargo de una veintena de alumnos y alumnas de 4º a 6º de Primaria, con el objetivo de recaudar fondos para acometer reformas en el CEIP Beato Juan de Ávila, como la adquisición de equipos de climatización y de megafonía.La colaboración conjunta entre la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Sabio Andaluz, los padres y madres de los actores –que han asumido la confección del vestuario– y el profesorado del CEIP Beato Juan de Ávila –que se han encargado del diseño y elaboración de los decorados– han hecho posible la puesta en escena de este musical basado en el cuento de hadas árabe del mismo nombre dey en la película de animación de Walt Disney Pictures.La función se desarrollará a beneficio de Down Córdoba, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias. La entidad, declarada de Utilidad Pública, nació en 1988 y actúa como enlace entre las familias y los distintos órganos de la Administración, para que los derechos de las personas con síndrome de Down, reconocidos por la Constitución de 1978, sean atendidos con normalidad por los diferentes estamentos públicos y no sean objeto de ningún tipo de discriminación.Para las personas que no puedan acudir a la representación pero que, sin embargo, deseen colaborar con el carácter benéfico de la obra, se ha dispuesto una fila cero en CajaSur (ES64 0237 0210 3091 6230 7025). A su vez, las entradas pueden adquirirse de manera anticipada, al precio de 5,00 euros, en Down Córdoba