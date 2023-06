Buzón del Lector | A propósito de Don Diego

ANTONIO PRIETO NAVARRO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

se hace eco en sude una carta abierta remitida por Antonio Prieto Navarro, autor de Don Diego de Alvear y Ponce de León , libro editado por la Diputación de Córdoba que vio la luz en 2013. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Hace ya diez años, en junio de 2013, presenté en la Casa de las Aguas un libro que escribí sobre la vida de Don Diego de Alvear y Ponce de León, que había editado la Diputación de Córdoba y en cuyo salón de plenos se había presentado unos días antes.En el Palacio de La Merced lo había presentado don José Manuel Cuenca Toribio, catedrático de Historia Contemporánea, con la asistencia de la presidenta de la Diputación de entonces, doña María Luisa Ceballos, y del alcalde de Montilla de entonces, don Federico Cabello de Alba.En la Casa de las Aguas el presentador fue el historiador y bibliógrafo montillano don José Antonio Cerezo, presidiendo el acto mi buen amigo don Miguel Navarro Polonio, teniente de alcalde de entonces. Como ya dije en ambas presentaciones, ni soy escritor ni soy historiador: simplemente, un humilde aprendiz que disfruta escribiendo sobre temas que le gustan.A partir de entonces, comencé a ver y leer distintas publicaciones en los medios de comunicación sobre Don Diego. Primero, en 2014, fue el libro de la prestigiosa escritora y periodista Mari Pau Domínguez,. Más tarde, en marzo de 2022, fue cuando leí en este mismo medio digital la realización y colocación de una escultura de Don Diego de Alvear en la Plaza del Ayuntamiento Algo posterior tuve noticia de la designación de la señora Domínguez como pregonera de la última Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles , de la celebración de la Fiesta y de su pregón que, naturalmente, versó sobre nuestro insigne paisano Don Diego.Hoy acabo de leer el anuncio para el próximo día 23 de la IV Gala Cultural de Montilla , donde se homenajeará una vez más a nuestro preclaro e ilustre marino y bodeguero. No sé si me dejo atrás algún que otro acto sobre Don Diego de Alvear y Ponce de León, aunque leo a diarioPues bien, a ninguno de todos estos actos se me ha invitado, ni siquiera anunciado o comunicado, sean quienes sean los organizadores. Y creo, humildemente, que en mi ciudad tengo algo que ver con el citado personaje. Sin más, reciban mis cordiales saludos y mi agradecimiento por la publicación de esta carta, a la vez que les felicito por su información diaria en