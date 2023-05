Lidia Bujalance (PSOE): "Rafa Llamas cuenta con el aval de la gestión realizada en los dos últimos mandatos"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La montillana Lidia Bujalance Rosales acompaña a Rafael Llamas, como número dos y en calidad de candidata independiente, en la lista electoral que el actual alcalde y secretario general del PSOE de Montilla encabeza para los comicios municipales que tendrán lugar el próximo domingo 28 de mayo.Casada y madre de tres hijos, esta licenciada en Derecho y experta en Vivienda y Urbanismo ejerce su profesión desde 2006 en la Dirección Provincial de Córdoba de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, como técnica superior en Gestión.Afirma ser afortunada por un trabajo por el que diariamente se siente motivada y, en su tiempo libre, la familia y colaborar con los colectivos a los que pertenece son su principal ocupación, aunque también intenta sacar algo de tiempo para el deporte. A su vez, disfruta con una de sus grandes aficiones: la pintura. Confiesa que Montilla es su pasión y, cuando su marido y ella fueron a decidir la ciudad donde establecer su hogar, tuvieron claro que sería en Montilla.A sus 45 años, se define como una persona perfeccionista, trabajadora, siempre con algún objetivo que cumplir en mente, atenta a los cambios que suceden a su alrededor e interesada por estar informada sobre la realidad y los temas de actualidad.—Porque estoy firmemente convencida de la utilidad de la política para influir favorablemente en mejorar la vida de la gente desarrollando, desde el propio Ayuntamiento, actuaciones concretas que pueden hacer de la ciudad en la que vives un espacio amable, cómodo, seguro y en el que poder realizarte con plenitud en todos los aspectos de tu vida. Esta visión de la política la veo plasmada en la manera que Rafael Llamas tiene de llevar la Alcaldía, tomando decisiones que responden a un modelo de ciudad que yo comparto.Por otro lado, pienso que la política, sobre todo en el ámbito local, tiene que ser fundamentalmente gestión. Que se hagan en tu pueblo cosas que van a repercutir en beneficio del interés general, y todo siguiendo una buena hoja de ruta, es decir, encaminadas hacia el objetivo de un modelo de ciudad deseado, es lo que la gente quiere de quienes van a estar gestionando su Ayuntamiento. He de confesar que me motiva esta oportunidad de poder participar de manera activa en la gestión de las cosas que afectan a la vida pública de mi ciudad y plasmar en esa gestión mi manera de ver la política.—Que hay muchos ejemplos que confirman esa opinión. Aunque, lógicamente, en ese perfil personal van a estar dibujados muchos aspectos de un candidato y, entre ellos, su visión política de las cosas, que por coherencia tendrá que estar en consonancia con las ideas que defiende el partido político por el que se presenta.Pero estoy de acuerdo en que es en las elecciones municipales donde mejor se pueden conocer a los candidatos y eso hace que, a la hora de votar, se afine más y se tengan en cuenta muchos más aspectos además del logotipo que figura en la papeleta de voto.En mi caso, lo que más valoro de un candidato que pide a sus vecinos la confianza para desempeñar un cargo público es que demuestre, con hechos, que es posible hacer una política amable, educada, serena, cercana, que proporcione valor a la política de lo pequeño, a los temas que verdaderamente preocupan a la gente, a los asuntos que la ciudadanía quiere que se atiendan, fuera de formatos de crispación, de malas formas y de enfrentamientos.—Que ojalá fuera todo así de sencillo y se pudieran, con esa simple medida, resolver los problemas de estos negocios en concreto. Pero la realidad es más compleja y no hace ningún bien esos discursos electoralistas, por no decir demagógicos, que buscan el voto fácil sin reparar en las consecuencias.A nadie se le ocurre pedir ahora que se vuelva a abrir al tráfico la calle Cruz Conde o el Bulevar del Gran Capitán en Córdoba o la calle Larios en Málaga, por poner dos ejemplos muy evidentes. No tiene sentido pedir que, a estas alturas del siglo XXI, retrocedamos a esquemas urbanos y modelos de comercio de la década de los ochenta del siglo pasado, sencillamente porque esos esquemas y modelos ya no funcionan. Creo que proponer retroceder al pasado no es serio y, en cierta manera, también es engañar a la gente.Soy partidaria para mi ciudad de espacios urbanísticamente preparados para dar cabida a iniciativas emprendedoras que respondan a lo que demanda realmente el mercado, atractivas para quienes visitan Montilla, con proyección de futuro, abiertas al turismo, a la cultura y al ocio…Y ese modelo de centro urbano pasa por hacer que el ciudadano sea el verdadero protagonista en un espacio mixto, es decir, compartido con un transporte público gratuito, accesible para los vehículos de los residentes y abierto para todo tipo de vehículos que supongan servicio público.Espacios así son los que se ha demostrado que impulsan la apertura de establecimientos mercantiles que prosperan y el desarrollo comercial de los centros urbanos del siglo veintiuno. El comercio en Montilla ha de estar entre las prioridades de nuestra ciudad, pero se le estará haciendo mucho daño usándolo como arma arrojadiza, desde la política mal entendida y por intereses meramente electoralistas.—Pienso que, en todos los ámbitos de la vida, y lógicamente también a nivel de ciudadanía, cuando se habla de prioridades se está hablando paralelamente de esfuerzos y de compromisos. Las prioridades de Montilla pasan por un esfuerzo y un compromiso colectivo en una dirección y un sentido muy concretos hacia donde, en mi opinión, estamos bien orientados y avanzando a un buen ritmo.El comercio en particular y el sector servicios en general, como motores de la economía de la ciudad, están en un proceso de transformación muy acelerado por las nuevas tecnologías, los cambios en los hábitos de consumo, el cada vez más importante impacto del turismo en nuestra ciudad y el propio desarrollo urbano que está generando nuevas demandas de servicios públicos que a comienzos de este siglo no se contemplaban.Hacer frente de manera colectiva a esta realidad, dar respuestas serias y desarrollar medidas acordes a lo que marcan los tiempos nos permitirá subir a ese tren que va hacia el futuro. Lo contrario, es decir, pensar en medidas del pasado, sería quedarnos esperando en el andén a un tren que no va a volver a pasar.—A mi juicio, es prioritaria la salud de la población, en el sentido más amplio de la palabra, con iniciativas de promoción de la vida sana y saludable poniendo a disposición de la ciudadanía instalaciones deportivas, parques y zonas verdes, incorporando el cuidado y disfrute del medio ambiente para actividades de ocio, fomentando una cultura ecologista de reciclaje de residuos, de creación de espacios libres de humos y contaminación acústica y de potenciar las energías renovables y de un uso racional del agua.Creo que siempre es prioritaria en una ciudad la existencia de una vida cultural rica y variada que ejerza de foco de atracción de personas procedentes de otros municipios, genere actividad económica y actúe de impulso al desarrollo del sector comercial, hostelero y de servicios de Montilla. No cabe duda de que nuestra cultura del vino y el enoturismo son un pilar básico en esta prioridad, así como nuestro aceite y su oleoturismo.Y también han de estar entre las prioridades de todo Ayuntamiento las políticas de bienestar, de igualdad, de justicia social y de cohesión y equidad entre las distintas barriadas, que son, en su conjunto los soportes de una ciudad cómoda para vivir, atractiva para emprender y segura y amable para e convivir.–La candidatura de Rafa Llamas cuenta con el aval de la gestión realizada en los dos últimos mandatos. Una gestión con muy buenos resultados y que es la garantía del cumplimiento del programa de gobierno que la candidatura del PSOE presenta para los próximos cuatro años.Respecto a la gestión llevada a cabo, creo que merece la pena resaltar la muy buena gestión económica del Ayuntamiento, que ha sabido atraer financiación para desarrollar proyectos e infraestructuras importantes, reducir deuda, mantener la estabilidad presupuestaria y, todo ello, sin subir los impuestos municipales.También ha sido relevante la gestión en materia de cultura, deportes y servicios sociales, áreas que han experimentado un crecimiento importante en los últimos años gracias a este gobierno municipal liderado nuestro alcalde.Es evidente que Montilla está inmersa en un proceso de adaptación a los parámetros que marca Europa, en el sentido de ciudad sostenible, saludable y generadora de bienestar social, unos parámetros que se encuentran en el modelo de ciudad que Rafael Llamas, desde la Alcaldía, está promoviendo. Las razones para apoyar este proyecto creo que se resumen en una palabra: Montilla.