Federico Cabello de Alba (PP): "Montilla quiere volver a ser motor económico de la provincia de Córdoba"

Federico Cabello de Alba, de cerca

Un libro: El libro negro de las horas , de Eva García Sáenz de Urturi.

, de Eva García Sáenz de Urturi. Una canción: Fix You , de Coldplay.

, de Coldplay. Una película: El nombre de la rosa , de Jean- Jacques Annaud.

, de Jean- Jacques Annaud. Una bebida: el vino fino.

el vino fino. Un plato: el salmorejo.

el salmorejo. Un vicio confesable: los postres.

los postres. Un defecto: el uso excesivo del móvil.

el uso excesivo del móvil. Un lugar de Montilla: la Campiña vista desde el castillo.

la Campiña vista desde el castillo. Un personaje histórico: Gonzalo Fernández de Córdoba.

Gonzalo Fernández de Córdoba. Un sueño: una Montilla que sea motor económico de la provincia.

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR