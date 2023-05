IU propone "garantizar" desde el Consistorio derechos fundamentales como la educación o el empleo digno

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Izquierda Unida (IU) ha vuelto a reiterar hoy la necesidad de desarrollar "políticas cercanas" para "garantizar", desde el propio Ayuntamiento, derechos fundamentales como la educación, el acceso a la vivienda, el empleo digno, la sanidad pública o el ocio saludable, así como para propiciar la prestación de servicios públicos "de calidad".La candidata a la Alcaldía de Montilla, Rosa Rodríguez, ha sido la encargada de presentar esta mañana a la abogada Marina Morales Guerrero, que ocupa el sexto puesto de la lista electoral con la que la formación concurre a los comicios del próximo domingo 28 de mayo.La letrada montillana, especializada fundamentalmente en casos de menores y de Derecho Civil, ha recordado que "desde el Ayuntamiento se puede propiciar una democracia participativa, además de un desarrollo económico adecuado y un modelo de ciudad basado en un desarrollo sostenible que no olvide la protección del medio ambiente".Al respecto, IU plantea en su programa electoral, que puede descargarse en este enlace , que el Ayuntamiento de Montilla fomente las relaciones con empresas que incluyan en sus contratos "cláusulas sociales" en las que se prime el acceso al mercado de trabajo de determinados sectores de la población como mujeres, personas con discapacidad o jóvenes, que históricamente y en la actualidad presentan mayores dificultades de inserción laboral.De igual modo, Marina Morales ha apuntado a la posibilidad de establecer "convenios de colaboración" entre las distintas Administraciones públicas para favorecer la incorporación al mercado laboral de los más jóvenes, además de impulsar la implantación de grados medios o superiores en los institutos de Secundaria de la localidad en torno al vino y al aceite "para potenciar el consumo de estos productos e incidir en los beneficios para la salud que reportan".Con respecto a la Ronda Norte, la candidata de IU ha lamentado que "el proyecto esté actualmente paralizado" porque "la Junta de Andalucía no lo ve económicamente rentable". Para Marina Morales, "en la Junta de Andalucía está el Partido Popular y, el PP, aquello que no le resulta rentable, lo privatiza; y lo que no privatiza, lo elimina o lo estanca, como está sucediendo con el Hospital de Montilla, aunque algunos quieran negar la mayor".En ese sentido, IU ha coincidido hoy con la propuesta que realizó la pasada semana el PSOE , y que consiste en la asunción de competencias en la vía por parte del Ayuntamiento para poder ejecutar este proyecto con fondos propios o a través de ayudas externas. "Habrá que buscar la fórmula legal, jurídica y económica para que esto sea posible", ha añadido la letrada montillana."A mí me hace gracia cuando el PP habla de la descongestión del tráfico y se centra en la Corredera y en la Puerta de Aguilar, pero es que hay más calles en Montilla, aparte de la Corredera y de la Puerta de Aguilar", ha comentado Marina Morales, quien se ha mostrado convencida de que si se termina de ejecutar la Ronda Norte "no solo esas dos calles, sino muchas otras, se beneficiarían en todos los sentidos".