El primer Campeonato "Tierras del Bajo Guadalquivir" de Powerlifting corona al montillano Samuel Pérez

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Apenas cuatro meses después de alzarse en la localidad sevillana de Almensilla con el Campeonato de Andalucía de Powerlifting , el deportista montillano Samuel Pérez Marqués sumó ayer un nuevo éxito al colgarse la medalla de oro del primer Campeonato "Tierras del Bajo Guadalquivir" de Powerlifting, una disciplina que consiste en la realización de tres ejercicios de levantamiento de peso: la sentadilla, elde banca y el peso muerto.El torneo, que reunió en la localidad gaditana de Chipiona a deportistas de Cádiz, Huelva y Sevilla, coronó a este joven deportista nacido en Montilla el 4 de agosto de 1988 y que, curiosamente, se inició en el mundo del Powerlifting en abril del pasado año, de la mano de Jaime Cortés, un atleta de reconocido prestigio internacional."Empecé a practicar fuerza por un accidente laboral que me provocó dos hernias discales y dos protusiones lumbares y, no solo he conseguido recuperarme sino que, además, he alcanzado mi mejor estado de forma", reconoció Samuel Pérez, en declaraciones aLa progresión demostrada por el deportista montillano en este deporte de fuerza ha sido espectacular. No en vano, Samuel Pérez Marqués debutaba el pasado mes de diciembre en la disciplina y, pese a su corta trayectoria, logró alzarse con el Campeonato de Andalucía."Este nuevo título representa un logro muy importante para mí porque, justo ahora, estoy iniciando un proyecto empresarial enfocado a este sector", avanzó ayer Samuel Pérez, que durante varios años militó en el Club de Salto de Comba.El flamante campeón del torneo "Tierras del Bajo Guadalquivir" de Powerlifting aseguró sentirse "orgulloso de Montilla", una ciudad de la que, según explicó, ha aprendido la "cultura deportiva y competitiva" que le ha hecho proponerse una meta concreta y alcanzarla en un corto periodo de tiempo, pese a empezar desde abajo, entrenando en el gimnasio del Pabellón Municipal de Deportes."Ahora estoy a punto de abrir mi propio centro de yoga y mi espacio de entrenamiento en la calle Blas Infante, entre la Plaza Dolores Ibárruri y la Avenida de Andalucía", comentó Samuel Pérez, quien desveló que este nuevo establecimiento abrirá sus puertas el próximo domingo.