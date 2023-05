Montilla despedirá mañana a Isidoro Jiménez Hidalgo, propietario de los cines Ideal, Imperio y Cinema Palacio

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IMPREVISIBLE FILMS

Los amantes del Séptimo Arte están hoy de luto en Montilla. Isidoro Jiménez Hidalgo, propietario de los históricos Cinema Palacio, Ideal, Jardín Cinema e Imperial, ha fallecido en Sevilla a los 92 años de edad, apenas cinco meses después de participar en el homenaje que el IV Festival de Microcine rindió al director y guionista andaluz Benito Zambrano Casado con Joaquina Luna Repiso, con la que tuvo tres hijas y un hijo –María José, Isidoro, María Joaquina y Felisa–, este empresario montillano hizo de su pasión por el cine un modo de vida a lo largo de más de tres décadas. No en vano, a la corta edad de 15 años, y con el apoyo de su padre, Isidoro Jiménez Hidalgo no dudó en poner en marcha un cine de verano en Montilla, el Cinema Palacio, que poco a poco fue creciendo, a la vez que decidía abrir nuevas salas, tanto en su ciudad natal como en otras localidades cercanas."En la década de los treinta, el cine era la mayor y más eficaz distracción en una época de carencias y escasez e Isidoro consiguió que todas las proyecciones alcanzaran cotas de acontecimiento", recordó el periodista montillano Manuel Bellido Mora, presentador del programaen Andalucía Televisión, durante el homenaje que le tributaron en 2016 sus familiares y amigos, al que se sumaron la Asociación Forajidos y el propio Ayuntamiento de Montilla.Gracias a Isidoro Jiménez, muchos montillanos pudieron sumergirse cada semana en aventuras imposibles o en dramas épicos en el propio Cinema Palacio, que se levantó en la antigua cuadra del Palacio de los Duques de Medinaceli para acoger la primera proyección de una película alemana. Después, vendrían muchas más.Desde el 1 de noviembre de 2017, el Teatro Garnelo acoge la exposición permanente de carteles de cine originales procedentes de la colección privada de Isidoro Jiménez, que rubricó un convenio con el alcalde de Montilla , Rafael Llamas, para que estos afiches pasaran a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad.En concreto, Isidoro Jiménez cedió un total de 25 carteles de "películas de mucho éxito" como, entre muchas otras. "Son películas que influyeron muchísimo y que permitieron a los montillanos conocer otras culturas que, de otro modo, no eran accesibles, por eso también siempre quise poner precios módicos en mis cines", recordó entonces el empresario montillano.La misaen memoria de Isidoro Jiménez Hidalgo tendrá lugar mañana miércoles 3 de mayo, a las 11.00 de la mañana, en la Parroquia de Santiago Apóstol. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la cultura y al mundo del cine. Si desea consultar la esquela, puede pulsar en este enlace