CSIF reclama a los partidos políticos que "acaben" con el "déficit crónico" de personal de los ayuntamientos

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones municipales del próximo domingo en los 77 ayuntamientos de la provincia de Córdoba “que acaben con el déficit crónico de personal que soportan las Administraciones locales y que se traduce en un peor servicio público a la ciudadanía”.El responsable del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Eloy González, señala que “estamos asistiendo a una cronificación en el déficit de profesionales en las Administraciones locales, una situación que arrastramos desde hace años y que viene motivada por los límites impuestos en la tasa de reposición”.En este sentido, argumenta que el porcentaje de reposición al que obliga la Ley de Presupuestos ha generado, desde hace dos décadas, la imposibilidad de cubrir la totalidad de las vacantes en las entidades locales y, por este motivo, "los medios humanos son cada vez más escasos para atender la demanda de servicios que tienen las corporaciones locales como Administraciones más cercanas a la ciudadanía".González explica que son los ayuntamientos de localidades medianas y pequeñas los que se ven más afectados por la falta de personal, ya que para ellos es “casi imposible” aplicar el porcentaje de la tasa de reposición y año tras año no pueden cubrir sus vacantes.Por ello, el representante sindical reclama a los consistorios que “usen todas las herramientas legales a su alcance para eliminar la tasa de reposición actual y reformar la estructura de las plantillas de trabajadores que acabe con la precariedad a la que se ven sometidos”.CSIF pide que no se dejen de cubrir las vacantes que se generan por diferentes motivos y que sin embargo están dotadas presupuestariamente. “Lamentamos que en las entidades locales, año tras año, se siga haciendo un uso indiscriminado de programas temporales para atender necesidades que son estructurales en los municipios y que deberían contar con una dotación de personal fijo para la prestación de los servicios correspondientes, de manera que no dependan de la duración de un determinado programa”, apunta el responsable provincial del Sector de Administración Local del sindicato.González critica que los servicios públicos “se sostienen en muchos casos con alfileres, al no contar con el personal necesario para atenderlos”, por lo que la prestación que se ofrece a la ciudadanía “no es acorde con la estructura moderna que debiera existir en estos ámbitos de cercanía a la población, para darles una atención de calidad como corresponde a los servicios públicos”, concluye.