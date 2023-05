Cómo BuscaTuProfesor ayuda a los estudiantes a ser exitosos mediante tutorías personalizadas

Comprenden qué necesita el alumno

Si buscas una plataforma especializada en brindar tutorías y clases personalizados, sin duda Busca Tu Profesor es considerada como una de las mejores. Solo basta con ver cómo es que esta plataforma convierte a alumnos con rezago en alumnos exitosos.Una de las claves de éxito de lases que esta plataforma realmente entiende qué necesita el alumno. Sabe cuáles son las áreas que requieren de atención en lugar de generalizar o tratar todo de forma abierta, sin enfocarse o ser específicas.A través de comprender qué es lo que necesita el alumno, esta plataforma es capaz de resolver esas necesidades y entregarle justo lo que busca. En lugar de construir clases para todos, brindan tutorías para cada alumno, sus necesidades, características, estilo de aprendizaje y objetivos.BuscaTuProfesor facilita el proceso de emparejamiento alumno-profesor garantizando que los estudiantes encuentren tutores que puedan satisfacer sus necesidades específicas. Además, de que cada uno de los tutores que se encuentran en esta plataforma cuenta con las credenciales y acreditaciones necesarias para brindar clases sobre distintos temas.La amplia red de tutores cualificados enfocadas a distintas áreas y materias, así como grados académicos es el resultado de contar con uno proceso de selección profundo y estricto. Esto con la finalidad de garantizar tanto la calidad como el nivel educativo de esta plataforma de aprendizaje en línea.No serviría de nada buscar una tutoría personalizada si esta en realidad no es uno a uno sino grupal o pre grabada, por ejemplo. Por ello es que en Busca Tu Profesor se han enfocado en crear planes y rutas de aprendizaje totalmente personalizados.Para ello, los tutores se basan en las necesidades de cada alumno para así definir tanto los objetivos como la ruta a seguir para cumplirlos. De igual forma, se toman en cuenta sus características, es decir, cómo es que aprenden, qué les gusta, qué no, cuánto tiempo disponen para estudiar, los recursos existentes, etc.De nada serviría contar con un tutor personalizado si no se dará seguimiento al progreso del alumno. Para ello, Busca Tu Profesor ha creado metodologías que permiten seguir el cumplimento de cada uno de los objetivos establecidos en el punto anterior, la ruta de aprendizaje.A esto se le suman procesos de retroalimentación cuyo objetivo es ayudar a que el estudiante mejore aún más. Pero eso no es todo, ya que la retroalimentación también es de los dos sentidos pues los alumnos ayudan a que los tutores mejores para que así, ambos aprendan.BuscaTuProfesor ofrece flexibilidad y comodidad en cuanto a la planeación de las clases se refiere. Tanto los tutores tienen la flexibilidad de adaptar sus tutorías personalizadas a sus horarios como los alumnos tienen la posibilidad de elegir cuándo tomar las clases de acuerdo con sus horarios.Esto supone un gran beneficio, ya que actualmente es posible adaptar las tutorías y clases a los horarios del alumno y el profesor brindando la flexibilidad de poder adaptar la ruta de aprendizaje. La comodidad de ajustar las tutorías a los horarios de alumnos y profesor hace que el aprendizaje sea mucho más efectivo.En conclusión, podemos decir que Busca Tu Profesor es considerada como una de las mejores opciones para quienes buscan tutorías personalizadas. Aquí podemos encontrar a profesores que realmente se preocupan por sus alumnos con tutorías y clases uno a uno.La creación de rutas de aprendizaje ad hoc a las necesidades y a las características de cada alumno, el seguimiento y la retroalimentación hacen que sea posible mejorar los resultados. Además, de que la flexibilidad y comodidad de poder adaptar horarios garantiza un mejor acceso a la educación basada en plataformas digitales.