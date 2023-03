Furgoneta de segunda mano

Por qué es ventajoso comprar maquinaria usada

Ahorro. Las maquinarias usadas son mucho más baratas que las nuevas. Sin embargo, si eliges una furgoneta en buen estado, puedes conseguir un vehículo fiable que te durará muchos años. Sin depresión. Al comprar un automóvil nuevo, pierde valor inmediatamente después de haber salido del concesionario. Y la depreciación de la usada ya se produjo, porque la venta de la furgoneta se produjo antes. Esto significa que su valor no caerá tanto en el futuro. Tarifas de seguro mínimas. El coste de mantenimiento de las furgonetas puede ser inferior al de los vehículos nuevos, lo que le ahorrará dinero en el seguro. Selección. Las ventas de furgonetas también ofrecen una mayor selección de modelos que cuando compras una furgoneta nueva. Puedes elegir la furgoneta que se adapte a tus necesidades, presupuesto y requisitos.

Otras características de las furgonetas usadas

sustitución de piezas desgastadas;

reparación de mecanismos;

restauración de otras características de rendimiento de la unidad.

¿Por qué cada vez más empresas compran estas furgonetas?

La mejor opción para el transporte comercial