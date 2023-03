Buzón del Lector | Actos poco accesibles

MIGUEL ÁNGEL CRUZ SÁNCHEZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

se hace eco en sude una queja sobre los problemas de accesibilidad que se plantean con motivo de algunos actos culturales en Montilla. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Este pasado sábado me acerqué hasta la Parroquia de Santiago Apóstol para asistir al concierto de marchas de la Agrupación Musical La Unión de Montilla. Iba caminando por la calle Iglesia y, cuando llegué a la puerta de la parroquia, había bastante gente, ya que la banda estaba en la puerta y los músicos no habían entrado todavía.Una vez que la banda pasó al interior del templo, la gente, como es normal, también accedió a la iglesia para ocupar los bancos. Sin embargo, hubo una persona con discapacidad, que iba en silla de ruedas, que cuando quiso entrar comprobó, para su asombro, que no había medios para poder salvar el dintel de la puerta y los escalones, de modo que el hombre se quedó allí en la puerta, sin poder entrar.Yo le ofrecí mi ayuda pero, claro, yo solo no podía, debido al peso de la persona y de la silla de ruedas, que está motorizada. Y debo decir que, aunque yo no tenga culpa de lo que ocurrió, sí que me sentí muy violento por la situación.A los pocos minutos de comenzar el concierto, observé que entre cinco o seis personas habían podido ayudar a esta persona para que, al igual que todas las demás que nos encontrábamos allí, pudiera entrar a la parroquia y disfrutar así del concierto de La Unión.Todo lo ocurrido me llevó a preguntarme cómo es posible que, en los tiempos que corren, se puedan organizar actos abiertos al público en los que la accesibilidad no está garantizada para todo el mundo. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros los que nos veamos en esta situación.De hecho, el próximo domingo hay un concierto de Semana Santa de la Banda de Música Pascual Marquina en la Parroquia de San Sebastián y, poniéndome en la piel de esta persona con discapacidad, me pregunto si podrá asistir al acto. Desconozco si la autorización para llevar a cabo este tipo de eventos es competencia o no del Ayuntamiento pero, al menos, sería deseable que las personas que los organicen tengan en cuenta estas circunstancias para próximas ocasiones.