El Ayuntamiento reclama mejoras del servicio público de transporte de viajeros por carretera en la Campiña

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido reclamar al Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Córdoba una "actualización" del servicio público de transporte de viajeros por carretera, con el objetivo de que "prime la calidad sobre la rentabilidad" y que, además, "cubra las necesidades reales de la provincia", con un mayor número de autobuses que conecten el municipio con la capital y con otras localidades de la Campiña Sur.El Pleno de la Corporación municipal aprobó, a instancias de Izquierda Unida (IU), una moción en la que, de igual manera, se reclama a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía la inclusión de Montilla en el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Córdoba para que, de este modo, los vecinos de la localidad puedan hacer uso de las líneas regulares de autobús a un precio más reducido.En la actualidad, el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Córdoba está formado por Almodóvar del Río, La Carlota, El Carpio, Córdoba, Espejo, Fernán Núñez, Guadalcázar, Montemayor, Obejo, Pedro Abad, Posadas, San Sebastián de los Ballesteros, La Victoria, Villafranca de Córdoba, Villaharta y Villaviciosa de Córdoba. A su vez, el Consorcio mantiene acuerdos de "actuación preferente" con Baena, Castro del Río, La Guijarrosa, Montoro y Villa del Río."El hecho de que Montilla no forme parte del Consorcio no solo representa una discriminación económica sino que, además, impide que nuestro Ayuntamiento pueda tener voz y voto ante este organismo para posibilitar la mejora de los servicios que afectan a nuestra ciudad mediante la puesta en marcha de un potencial pliego de concesión", explicó María Luisa Rodas, concejala de IU.En similares términos se manifestó el portavoz de Ciudadanos, Sergio Urbano, quien se preguntó "cómo es posible que los límites del Consorcio terminen justo en Montilla, con la cantidad de personas que se desplazan a diario a Córdoba, especialmente estudiantes, que no se pueden beneficiar de los descuentos que ello conllevaría".De igual manera, María Luisa Rodas denunció que el transporte público interurbano por carretera "es cada vez más deficitario en la provincia de Córdoba", lo que, a juicio de la concejala de IU, "obliga a la población a tener que hacer uso del vehículo privado para los desplazamientos entre distintas localidades".La moción, que sigue la línea de otras propuestas similares presentadas en años anteriores y que, en esta ocasión, contó con el respaldo de todos los grupos de la Corporación, a excepción del Partido Popular (PP), que votó en contra, pone de manifiesto que las concesiones de transporte en autobús en la provincia "siguen unos itinerarios que difícilmente conectan pueblos cercanos entre sí", a lo que se une la reducción de horarios que se aprobó con motivo de la pandemia y que, según María Luisa Rodas, "ha continuado sin que se hayan recuperado muchos de los autobuses que se suprimieron".A su vez, IU hizo hincapié en la "deficiente conexión" que existe entre Montilla, como cabecera de la comarca, y con municipios como Santaella, La Rambla o Montalbán, "cuyos vecinos deben hacer uso del hospital comarcal o disfrutar de la oferta educativa en los grados que se ofertan en los institutos Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda pero que, sin embargo, tienen complicado el desplazamiento en autobús hasta nuestra localidad"."Igual pasa con pueblos como Espejo o Nueva Carteya que, por su cercanía, pueden tener a Montilla como referente para hacer sus compras y, sin embargo, sus vecinos no tienen nada fácil el desplazamiento si no es en coche particular", añadió María Luisa Rodas.La portavoz de IU resaltó los "problemas" que conlleva el hecho de que Montilla no sea considerada "cabecera de trayecto" en las líneas regulares de transporte por carretera, por lo que, a juicio de Rodas, "siempre se corre el riesgo, especialmente en determinados días y momentos del año, de que muchas personas se queden en tierra o tengan que ser reubicadas en otros autobuses, por falta de espacio", incidencias que "afectan especialmente a estudiantes y usuarios de los servicios sanitarios en la capital".