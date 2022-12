El último 'Cuponazo' de la ONCE del 2022 deja 80.000 euros en Montilla gracias al vendedor Leonardo Gil

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La suerte ha vuelto a sonreír a Montilla, esta vez de la mano delde la ONCE, que ha dejado 80.000 euros gracias al vendedor Leonardo Gil Rubio. Con todo, la gran afortunada ha sido la localidad valenciana de Almassera, ya que ha recibido 6.360.000 euros en premios.El vendedor de la ONCE José Luis Molina Buitrago es quien ha llevado la suerte a Almassera, con diez cupones premiados, uno de ellos con los seis millones del, y otros nueve, agraciados con 40.000 euros cada uno. “Estoy flipando y emocionado", decía anoche, tras conocer que había repartido este premio. "Estaba cenando tranquilamente, pensando en el día de Nochevieja, cuando me han llamado para decirme que había repartido un dineral. Es muy emocionante y eso que no me ha tocado a mí”.Eldel 30 de diciembre ha repartido un total de 9.960.000 euros entre localidades de siete Comunidades Autónomas. Así, en Valladolid, la vendedora de la ONCE Alicia Miguel Muñoz ha repartido 160.000 euros. En Tudela (Navarra), esteha llevado 400.000 euros de manos de Javier Monreal Logroño.En Granada, José Luis García Castilla ha repartido otros 400.000 euros en diez cupones premiados. Un total de 360.000 euros ha llevado a Vigo la vendedora de la ONCE Deyse Barros Romero. Y a Motilla del Palancar (Cuenca) se han ido 400.000 euros, gracias a Jesús Puig Peñarrubia.Leonardo Gil Rubio ha dejado 80.000 euros en Montilla (Córdoba), en dos cupones premiados. En Marbella (Málaga), José Ramos Sánchez ha repartido 400.000 euros. La misma cantidad que ha dejado Regla Díaz Rodríguez, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). A Terrassa (Barcelona), han llegado 400.000 euros de este, de manos de Juan Navarro Nosas.Finalmente, en Málaga han sido dos los vendedores de la ONCE que han llevado la suerte con elMaría Josefa Aguilar Jiménez ha repartido 360.000 euros en nueve cupones premiados; y José Ildefonso Romero Gordo ha dejado en la capital malagueña 240.000 euros en seis cupones agraciados con 40.000 euros cada uno.