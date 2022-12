Buzón del Lector | Ladridos más que molestos

CARMEN ROSA TORRELLA ALONSO

se hace eco en sude una queja remitida por una vecina de la zona de El Madroño que, al igual que otros residentes del entorno, sufre los molestos ladridos de dos perros. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Quisiera que se hicieran eco de una situación muy molesta que estamos viviendo los vecinos del barrio de El Madroño, en los alrededores del Bar Hisa. Y es que hace ya bastantes meses, en concreto desde este verano, no cesan los ladridos de dos o tres perros grandes que, aparentemente, están solos en el interior de una vivienda.Muchos vecinos de la zona que tienen mascotas coinciden en apuntar que no son los ladridos "normales" de un perro que esté en casa con sus dueños, ya que se pasan ladrando todo el día, toda la tarde, toda la noche y toda la madrugada, lo que ha llevado a pensar a algunas personas que los animales puedan estar solos o desatendidos.Los continuos ladridos vienen provocando un gran malestar entre las personas que vivimos en el barrio, ya que no dejan descansar a nadie, sobre todo por las noches, cuando todo está en silencio y los aullidos y los ladridos pueden oírse desde lejos.Hemos comprobado que da lo mismo el día de la semana, que sea fin de semana o festivo. Los perros no paran de ladrar, hasta el punto de que la situación se ha vuelto ya insoportable, pues es como si tuviésemos una perrera en el barrio. Y hay decenas de vecinos que nos hemos visto ya superados por la situación.Si para las personas que vivimos alrededor es inaguantable, no quiero ni pensar lo que estarán pasando los vecinos que vivan en el mismo bloque. Porque, además, desde la azotea de los bloques colindantes podemos observar excrementos y orines por la vivienda, lo que debe desprender un olor insufrible en el bloque. De hecho, siempre hay un balcón entreabierto las 24 horas del día, haga el tiempo que haga. Y nunca se ve luz por las noches, ni movimiento de personas en el interior del piso.Según algunos vecinos, en esa vivienda no habita nadie, de modo que, de ser cierto, los perros estarían solos las 24 horas del día. Pero si la vivienda está habitada, resultan preocupantes las medidas de higiene, ya que los excrementos y los orines de los perros se aprecian, a simple vista, desde los bloques más cercanos.A muchos vecinos nos consta que la Policía Local ha sido avisada en más de una ocasión y que, además, se han presentado escritos al respecto en el Ayuntamiento. Por eso me gustaría saber si desde Servicios Sociales, Medio Ambiente, la protectora de animales o el organismo al que competa el asunto están al tanto de la situación que se está produciendo en un barrio que siempre ha sido tranquilo y agradable. Una situación que, además, es tremendamente injusta para un vecindario que siempre ha hecho gala de una convivencia estupenda.Me gustaría saber, al igual que a mis vecinos, si desde el Ayuntamiento de Montilla se están tomando las medidas pertinentes para atajar esta situación cuanto antes. Por eso queremos hacer un llamamiento desde aquí para que, por favor, esta situación se solucione lo antes posible, ya que no podemos soportarla más. Estamos seguros de que ésta no es la Montilla en la que queremos vivir.