Lourdes Pastor lanza 'Las 13 Rosas. Memoria', canción de la película 'Las Cartas Perdidas' de Amparo Climent

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: LAURA MATEO

La artista pontanesa Lourdes Pastor lanzó ayer, canción original de, película documental de Amparo Climent que se estrenará en cines este próximo viernes, protagonizada por Alba Flores, Marisa Paredes, Julieta Serrano, Tina Sainz y Gloria Vega, entre otras grandes actrices de este país.La historia, narrada por Ana Belén, cuenta con una banda sonora en la que colaboran, entre otras, Rozalen y la propia Lourdes Pastor, en este caso de la mano de, una canción interpretada y compuesta junto a Jk Pastor, que ha sido presentada por la productora de la película como candidata a los Premios Goya 2023."Con las 13 Rosas como símbolo, la canción homenajea a todas las mujeres que, durante la guerra y la dictadura franquista, fueron torturadas, encarceladas, violadas y asesinadas por ser libres y por defender la libertad", explicó Lourdes Pastor, quien recordó a su bisabuela, Araceli Pineda Jiménez, a quien "le dieron aceite de ricino, le raparon la cabeza y la pasearon por el pueblo, por dar cobijo a 'rojos', ni siquiera por ideales políticos, porque no tuvo posibilidad de ser formada para ello, sino por ser buena persona".La artista pontanense, que es además una reconocida activista feminista, se acompaña de Jesús Gómez, de la violinista Eles Bellido, de Pablo Torres y de Manuel Reyes para materializar una canción que ha sido grabada en los Estudios Dalia de Córdoba y que ha sido mezclada por Raúl Cantero en Madrid.Según Pastor, la canción se ha concebido "con todo el amor" para la película documentalde Amparo Climent, y "con la conciencia de que hoy aún siguen ocurriendo las atrocidades reflejadas en la película"."Las guerras y las dictaduras siguen siendo una realidad y, con esta canción, queremos ser altavoz para todas esas mujeres que siguen rebelándose contra el sistema impuesto, para que, como dice la letra al final, 'Que su nombre no lo matara ningún fusil, que la libertad bailara el canto del amor y que su hija tuviera una vida mejor", resalta la artista.Considerada entre las voces españolas que mejor reinterpretan la tradición del flamenco en sus letras junto a Rosalía o Silvia Pérez Cruz, la artista pontanense recuerda que "las mujeres iraníes, las afganas, las palestinas, las saharauis o las saudíes reflejan en este siglo XXI en el que vivimos el espejismo de la igualdad y de la libertad, ya que siguen siendo encarceladas, asesinadas, torturadas y privadas de ser libres, de ser ciudadanas de plenos derechos, por el simple hecho de nacer mujeres".Para Lourdes Pastor, "por eso es tan importante esta película, esta canción y tener memoria para no repetir, para comprender y para que todas las hijas del mundo, nacidas y por nacer, tengan una vida mejor que la que tenemos nosotras y tuvieron nuestras ancestras, que se dejaron, literalmente, la vida en ello".La canciónse lanza, además, con un videoclip dirigido por el actor y director Rafael de Vera y realizado por el director de Fotografía Álvaro Medina, un trabajo que aporta belleza y poesía a esta canción que, a su vez, formará parte del tercer disco de Lourdes Pastor, titulado"Este trabajo tiene mucho que ver con la memoria, con la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, señas de identidad por los que la cantante es referente en nuestro país, pues cuando ser feminista no era una moda, ella ya ocupaba páginas de periódicos siendo criticada por defender los derechos de las mujeres y lanzaba su primer disco, allá por 2010, catalogado como flamenco feminista", resaltan desde la productora.La películase estrenará para todo el público este próximo viernes y su canción original,, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del sábado 5 de noviembre.