El Grupo de Baile Acuyuyé acuerda disolverse tras cesar en su actividad a causa de una denuncia por ruidos

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: ACUYUYÉ / I. TÉLLEZ

Malas noticias para los amantes de la danza en Montilla. La Asociación Cultural y Deportiva de Baile Acuyuyé acordó anoche su disolución tras seis meses sin actividad a causa de una denuncia por ruidos. La asamblea general de socios, reunida en la sede social del colectivo, situada en el antiguo salón de Los Galgos, en la Avenida Antonio y Miguel Navarro, decidió dar por finalizada la historia de este colectivo fundado en 2010 por iniciativa de los profesores de baile José Bascón y Yolanda Romero.Tal y como detalló ael secretario de la asociación, Antonio Almansa, el colectivo tuvo que suspender sus clases de danza el pasado mes de marzo, a causa de una denuncia por ruidos interpuesta por una vecina que, con posterioridad, conllevó la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento de Montilla que, finalmente, decretó el cierre del local."El Ayuntamiento nos envió una carta en marzo para que cesáramos en nuestra actividad y, hasta la fecha, pese a haber pedido la intervención del alcalde y de los técnicos municipales para encontrar una solución, no ha sido posible y nos hemos visto abocados al cierre", explicó Almansa, quien aseguró que los integrantes del colectivo se han sentido "engañados como niños pequeños" por parte de las autoridades municipales.La suspensión desde hace seis meses de todas las actividades que tenían lugar en el salón de baile que Acuyuyé inauguró a finales de 2016 ha implicado la paulatina pérdida de socios, por lo que el colectivo ha dejado de ingresar un dinero "necesario" para el mantenimiento del local y de la propia asociación."Al no haber actividades, se ha borrado muchísima gente en los últimos meses y nos hemos quedado sin dinero para hacer frente a los gastos que genera nuestro salón social", apuntó el secretario del colectivo, quien aseguró que, en la actualidad, todavía mantienen a 38 integrantes, un número que consideran "insuficiente" para poder hacer viable la entidad.Desde la Asociación Cultural y Deportiva de Baile Acuyuyé insisten en que su local, que fue inaugurado por el alcalde de Montilla en 2016, está "perfectamente insonorizado" y recalcan que la mayoría de sus asociados tienen entre 50 y 70 años de edad, "de modo que no comprendemos qué clase de molestias podemos generar en el vecindario cuando, además, en varias ocasiones se han llegado a medir los decibelios que generaba nuestra actividad y estaba siempre por debajo de lo establecido", según Antonio Almansa."El Ayuntamiento no nos ha ofrecido ninguna solución, a pesar de que se comprometieron con nosotros a buscar alguna salida", denuncia el portavoz de la asociación, que lamenta igualmente el trato dispensado por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas. "No ha querido reunirse con nosotros pese a haberlo solicitado en numerosas ocasiones y solo se ha limitado a darnos largas", concluyó.