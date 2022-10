SATSE reclama al SAS que consoliden los más de 100 refuerzos covid en el Área Sanitaria Sur de Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha remitido un escrito al director gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba (AGSS), Pedro Castro, solicitando la consolidación de los más de 100 puestos eventuales que finalizan el 31 de diciembre de 2022, para que estos efectivos no se pierdan y pasen del carácter eventual actual a consolidarse como plantilla estructural del Área Sanitaria."Hay que dar respuesta a todos aquellos profesionales que finalizan sus contratos el 31 de diciembre del año en curso y nadie les habla claro a estas alturas, y a los que si no se ofertan nuevas contrataciones podríamos perder, cada persona hace sus planes y si ven que no se le oferta empleo aquí, optarán por ir a otro lugar, cuando son necesarios e imprescindibles para mantener la atención sanitaria en el sur de Córdoba", alegó Rafael Osuna, representante de SATSE.En este sentido, Osuna indicó que el sindicato viene exigiendo "de manera permanente" el incremento del número de profesionales de enfermería, matronas y fisioterapeutas tanto en la Atención Hospitalaria, como en la Atención Primaria, "al no disponer, según nuestro criterio de una plantilla estructural suficiente, lo que ocasiona tensiones asistenciales en los centros y condiciones de trabajo duras que producen fuga de profesionales”.SATSE ya mantuvo una reunión con el gerente del Área en marzo de este año, para trasladar el déficit de la plantilla de enfermería y fisioterapia, exigiendo la necesidad de disponer de 3 enfermeras por turno en las unidades de Hospitalización y UCI, 2 enfermeras en los turnos nocturnos de Maternidad y Salud Mental, incremento de efectivos en Cuidados Paliativos y Radiodiagnóstico, planteando también el incremento de profesionales de enfermería, matronas y fisioterapeutas en la red de centros de salud de Atención Primaria.Al respecto, si bien SATSE reconoce mejoras ya que el equipo directivo ha incrementado los efectivos de enfermeras en la UCI del Hospital Infanta Margarita y también se han incrementado 2 matronas en Atención Primaria, “son pasos en el sentido adecuado que agradecemos, pero queda camino por andar para dar respuesta a las necesidades asistenciales de los ciudadanos y a las condiciones laborales de los profesionales por lo que desde SATSE vamos a trabajar duro negociando o planteando un conflicto hasta mejorar las condiciones laborales y asistenciales”.Por ello, explicó Osuna, desde SATSE se ha instado por escrito al equipo directivo del Área Sanitaria Sur de Córdoba a negociar ante la Dirección General de Personal del SAS la consolidación del actual número de puestos de trabajo eventual a plantilla estructural, al ser este un momento estratégico y una oportunidad para dar respuesta a las necesidades que plantean los ciudadanos y los profesionales.Es intención de SATSE, organización sindical mayoritaria en el SAS, “exigir que los recursos venidos provisionalmente, hayan llegado para quedarse, al ser esenciales". "La población y los usuarios los necesitan. Los profesionales lo demandan. Este equipo directivo también los necesita, bien para dar respuesta a las deficiencias que los trabajadores plantean a través de sus representantes, o bien para dar respuestas a iniciativas de mejora del propio equipo directivo o de la administración", subrayaron desde el sindicato."Nuestro diagnóstico en cuanto al origen de toda esta problemática es clara, el AGSS presenta un déficit estructural de la plantilla de enfermería, matronas y de fisioterapia. El equipo directivo dispone de datos y argumentos suficientes para evitar la actual discriminación que sufre el Sur de Córdoba en cuanto a recursos sanitarios, y para tratar de situar a sus profesionales en igualdad de condiciones, encontrándonos por tanto ante una oportunidad de mejora irrepetible que ha de prosperar", apuntó Osuna.Es por ello que SATSE solicita la consolidación de los 71 puestos de refuerzo en Atención Primaria, las 35 en Atención Especializada, 1 matrona en Hospital y 1 fisioterapeuta en A. Primaria, que actualmente tenemos hasta el 31 de diciembre de 2022. "Ello nos permitiría consolidar y mejorar el sistema sanitario público en el sur de Córdoba y dibujar un escenario profesional más atractivo que fidelice a la plantilla en los centros sanitarios", concluyó Osuna.