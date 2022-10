Anaponf: "Me gusta pensar que puedo ser un referente cercano para quienes quieren dedicarse a la moda"

embajadora del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

—En concreto, la colecciónha supuesto un año de trabajo. De hecho, cuando comenzamos a diseñar las prendas que conformanyo estaba en Madrid estudiando, así que fue una locura patronar y diseñar a distancia.—Desarrollar una marca puede hacerse desde cualquier sitio, de hecho trabajar desde un pueblo tiene ventajas porque es más económico tener un taller y nos permite trabajar en un ambiente familiar en el que nos ayudamos unos a otros, pero es cierto que también hay que lidiar con ciertas limitaciones. Pero no hay duda que para poder crecer como marca, y más dado nuestro estilo, es necesario ir a una gran ciudad y a un ambiente más cosmopolita.—Iniciativas comoson muy positivas porque, en mi caso, cuando empecé a estudiar Diseño de Moda no tenía referentes cercanos en este sector y me gusta pensar que, a raíz de esa participación como embajadora, puedo ser un referente cercano para quienes quieren dedicarse a la moda. En Montilla hay talento en sectores creativos en los que existen pocos referentes a nivel local, pero con pasión, ganas y esfuerzo, se puede conseguir desarrollar una carrera profesional de ello.—Ahora mismo estamos volcados en nuestra página web, que saldrá en nada, porque además de seguir sacando diseños, es fundamental vender. Con respecto a las pasarelas, seguiremos apostando por Madrid, y de hecho ya estamos con la nueva colección, aunque nuestro objetivo es evolucionar a otras citas de la moda a nivel internacional, pero ahora estamos en un punto en que es necesario ir poco a poco.