Peleado con el gol

Montilla C.F. 0--0 Chiclana C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

Segundo empate consecutivo del Montilla C.F. en este inicio de temporada. Los hombres de José Ángel Garrido, en un encuentro con dos partes bien diferenciadas, fueron de menos a más en el encuentro, adoleciendo, una vez más, de claridad en los metros finales. A pesar de las ocasiones cosechadas, el conjunto auriverde sigue necesitado de pegada para escalar posiciones en la tabla. La nota positiva del encuentro fue la seguridad defensiva, dejando los montillanos la portería a cero por tercera vez en cuatro partidos disputados hasta la fecha.Así, el encuentro comenzó con novedades en las filas vinícolas. El técnico local dio entrada a jugadores menos habituales en su once buscando dar frescura a su plantilla de cara a los próximos encuentros de la Copa del Rey y la Liga que se disputarán sin apenas margen de descanso. Una situación atípica para un Montilla que tenía enfrente al Chiclana C.F., equipo que mostró dos novedades con respecto al encuentro de la semana anterior.Con esta perspectiva, los primeros compases fueron de alternancia en la posesión del esférico, no mostrándose un claro dominador. Salvi, con un disparo por encima del larguero, estrenó el casillero de oportunidades para los montillanos. Respondió Cornejo, realizando un lanzamiento centrado a las manos de Molero. Sendas ocasiones fue lo más destacado de un primer acto poco atractivo para el espectador, con demasiada lucha en la medular y escaso de luminiscencia en la faceta ofensiva. De este modo, se llegó al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, la dinámica cambió por completo. Los cambios realizados por el técnico José Ángel Garrido dieron mayor profundidad a los montillanos. Las incorporaciones por banda de Manolete y Tate, unidas al buen hacer de Luque desde el primer tiempo en la descarga de juego, favorecieron a un Montilla que comenzó a merodear el área rival.A los 50 minutos de juego, un pase atrás de Luque permitió a Manolete conectar un esférico que se marchó cerca de la meta chiclanera. Un minuto después, un centro del propio Manolete facilitó un balón al segundo palo que Salvi estrelló en el lateral de la red. Fueron los mejores minutos del Montilla, que tuvo hasta cuatro ocasiones posteriormente.Un disparo de Juanito rozando la escuadra, una vaselina de Tate que sacó bajo palos la defensa visitante, un lanzamiento de Moro que mandó a córner con dificultades el cancerbero y, por último, un disparo de Tate desde el costado del área que atajó Fran; no fueron suficientes para abrir el marcador. Entre medias de esta vorágine ofensiva del plantel local surgió la ocasión más clara para el cuadro gaditano, con un centro chut de Sergio que se estrelló en el larguero.Ya en la recta final, ambos equipos mantuvieron su idea de buscar el triunfo. Tate, en una jugada embarullada, estuvo cerca de anotar, salvando en la línea Fran. Poco después, Agustín hizo intervenir a Molero con un lanzamiento de media distancia.Ya en el tiempo añadido, un pase entrelíneas de Rafa Castillo dejó a Tate un balón franco que éste, con un fuerte tiro, obligó al cancerbero chiclanero a realizar una estirada pegada al palo. Con esta oportunidad murió la contienda, dejando un empate agridulce para ambos contendientes teniendo en cuenta las ocasiones desperdiciadas.La próxima cita para los montillanos será este miércoles, a las 20.30 de la tarde, en la eliminatoria previa de la Copa del Rey ante el C.D. Rincón de la Victoria. Un partido histórico para una localidad volcada con la cita y que se encuentra, a tan solo 90 minutos, de ver a su equipo alcanzar la primera ronda de la competición copera.Molero, Antonio Luque, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Soto, Juanito, Luque, José Carraña, José Cruz y Santi Rosa. También jugaron: Maleno, Rafa Castillo, Tate, Moro y Manolete.Fran, Juanma, Diego, Manzano, Argudo, Jaime, Sergio, Agustín, Adrián Gallardo, Cornejo y Dani Guerrero. También jugaron: Marcos, Cristian y Juan Antonio.No hubo.Rodríguez Soto, Juan Antonio (Jaén). Amonestó por parte local a Soto y Alfonso Carraña. En el bando visitante los amonestados eran Argudo, Adrián Gallardo, Cornejo y Dani Guerrero.Partido correspondiente a la cuarta jornada de liga en el Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 600 espectadores.