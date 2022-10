El Ayuntamiento incrementará en 40.000 euros más el presupuesto dirigido a la consolidación de El Parador

18.000 euros para cámaras de vigilancia

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche una transferencia de crédito que permitirá incrementar en 40.000 euros la partida dirigida al proyecto de consolidación del histórico inmueble de El Parador de Riobóo . La medida, que contó con el voto favorable de todos los grupos municipales, permitirá recuperar diferentes elementos de la fachada principal "con interés patrimonial", según indicó el concejal de Urbanismo, Valeriano Rosales.Este incremento de crédito, que se financia con la baja de la partida para la adquisición de un nuevo vehículo para el Área de Cultura –un proyecto que aún no ha sido licitado–, permitirá ampliar el proyecto inicial de consolidación para dar respuesta a las nuevas necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras."Esta cantidad, que se suma a otros gastos previstos en el proyecto inicial y que finalmente no se han ejecutado porque el edificio se encontraba mejor de lo esperado, va a permitir actuar en la recuperación de unas pinturas originales de la fachada de las que no se tenía conocimiento y que tiene interés patrimonial", puntualizó el edil aCon todo, si bien la modificación de crédito fue aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, la oposición lamentó que dicho incremento suponga desestimar la compra de un nuevo vehículo para Cultura pues, según indicaron, "era una prioridad para el equipo de gobierno para los presupuestos municipales de este año por el gran gasto que está ocasionando el vehículo actual"."Se ha visto conveniente realizar esas actuaciones en la envolvente y la fachada, por lo que vemos razonable esta modificación de crédito, pero lamentamos que se pierda ese vehículo", indicó Francisco Lucena, portavoz de IU, que al mismo tiempo se mostró satisfecho con la imagen que ofrece El Parador tras las actuaciones ya ejecutadas.La actuación iniciada a principios de año , adjudicada a la empresa malagueña Hermanos Campano por 667.000 euros, ha permitido frenar el deterioro del edificio y reforzar las estructuras exteriores. Para ello, ha sido necesaria la eliminación de los elementos que presentaban un "peligro inminente de desprendimiento" y la adecuación de la envolvente del edificio.Según avanzó el arquitecto municipal, Carlos Cobos, estas obras de urgencia permitirán dar respuesta a los fallos detectados tanto en las cubiertas como en las estructuras del inmueble, que constituye uno de los edificios más singulares de Montilla. Por este motivo, la obra se inició con el desmontaje de los tejados y de las techumbres y, posteriormente, se consolidó la fachada principal.El objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla con esta primera fase de las obras era evitar, precisamente, que el deterioro que venía sufriendo el inmueble se continuara agravando por el paso del tiempo. Ya en una segunda fase, el Ayuntamiento de Montilla pretende adecuar el edificio para su puesta en uso como Centro de Recepción de Visitantes. "Queremos que sea un recurso vinculado a nuestra cultura del vino y capaz de generar desarrollo económico", indicó el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en referencia al proyecto para su conversión en Centro de Recepción de Visitantes.La parcela en la que se encuentra El Parador tiene una superficie de 1.731 metros cuadrados de suelo y el edificio principal, el único que permanece en pie, ocupa 652 metros cuadrados, destacando dentro del conjunto un gran patio de 176 metros cuadrados. De esta forma, el futuro centro de recepción se desarrollaría en los 1.080 metros cuadrados construidos, mientras que el resto de parcela permitirá desarrollar otros usos complementarios.La apuesta por la recuperación y rehabilitación de El Parador de Riobóo se inició durante el mandato de la socialista Rosa Lucía Polonio al frente del Consistorio montillano. Entonces, y dado que el inmueble se encontraba a manos de una constructora, se demandó a los propietarios la rehabilitación de un elemento patrimonial que se encontraba en muy malas condiciones de conservación, aunque finalmente, y gracias a una permuta, el Consistorio se hizo con su propiedad el pasado mes de mayo.El Parador de Riobóo es un antiguo caserío y lagar que pasó posteriormente a ser propiedad de las Bodegas Cobos y que, a finales del siglo XIX, contó con gran notoriedad, al ser un lugar de paso obligado para carruajes y diligencias. En la pasada década de los noventa se convirtió en uno de los lugares de ocio de referencia para los jóvenes de la comarca.En 2002 la constructora montillana Hermanos Goce anunció su intención de llevar a cabo la ejecución del plan parcial residencial en el entorno de El Parador que, junto a la construcción de 92 viviendas de lujo, contemplaba la restauración del emblemático inmueble como hotel con 50 habitaciones y un palacio de congresos y exposiciones con capacidad para acoger a 1.500 personas.La sesión plenaria correspondiente al mes de octubre sirvió, asimismo, para aprobar otra transferencia de crédito de 18.000 euros entre distintas áreas de gasto del Ayuntamiento para incluir dentro de los proyectos financiados a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) la adquisición de cámaras de vigilancia en la calle Corredera y la senda del castillo, así como equipos para contabilizar a personas.Un proyecto, recordó el concejal de Desarrollo Local, Manuel Carmona, que tendrá cabida dentro del Objetivo 2 de la EDUSI para la implantación de la administración electrónica, y en la que se incluye otras actuaciones como la incorporación de las nuevas tecnologías en el área de Atención al Público, la gestión y control de turnos o la instalación de riego artificial en el Parque Tierno Galván, entre otras.Junto a ello, el Pleno del Ayuntamiento de Montilla se sumó anoche al propuesta de la Plataforma Cordobesa Contra la Violencia Hacia las Mujeres de cara a la celebración del próximo 25 de noviembre, a la vez que se reconoció a varios agentes de la Policía Local por su actuación en, precisamente, un caso de violencia de género el pasado mes de agosto, y en la extinción de un incendio el pasado mes de septiembre.