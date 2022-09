Rumbo a Mijas en busca del sueño copero

Montilla C.F. 0 -- 0 Riotinto Balompié



J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol certificó su pase a la fase final de la Copa Andalucía tras superar la eliminatoria de cuartos de final ante el Riotinto Balompié. Con la ventaja del triunfo alcanzado en la ida, los hombres de José Ángel Garrido lograban un empate a cero en el choque de vuelta que les permitirá viajar a Mijas este viernes para medirse ante la Unión Polideportiva Viso, con una plaza en juego para la gran final.De este modo, el choque comenzó con un once titular idéntico al de la semana pasada por parte de los montillanos. En el bando visitante, Vicente Oliva introdujo un solo cambio en su formación con respecto al encuentro de ida, dando entrada a Iván Vázquez.En los primeros compases, el Montilla salió decidido en busca de la portería rival. Varias aproximaciones al área eran repelidas entre la defensa visitante y su cancerbero. Instantes después, el Riotinto tuvo la réplica en una jugada personal de José Carlos que finalizó con un posterior disparo de Peli atajado por Molero.Pese a las oportunidades, con el paso de los minutos el encuentro decayó en vistosidad, comenzando una fase sin un claro dominador y con el esférico de un lado a otro del campo. Ni montillanos ni riotinteños eran capaces de poner en peligro la portería contraria, llegando al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, el cuadro local tuvo dos ocasiones en el inicio. En primera instancia, un centro de Juanito lo remató Maleno al lateral de la red. Unos minutos después, un balón recogido dentro del área chica por Luque se paseó por la línea de gol pese al intento del atacante local por ver portería.Sendas oportunidades tuvieron el mismo efecto que en la primera mitad, retornando la contienda a una escasez de juego con el paso de los minutos al no encontrar ninguno de los contendientes claridad en sus acciones ofensivas.Con esta perspectiva, se llegaba a la recta final con un Riotinto esperanzado en tener su oportunidad y un Montilla que no era capaz de sentenciar la eliminatoria. No obstante, la solidez defensiva, uno de los aspectos más valorados en este inicio de temporada en los montillanos, permitió no conceder ocasión alguna a los onubenses.Ya en el tiempo añadido, el plantel auriverde tuvo dos nuevas ocasiones que no fructificaron. Salvi puso un esférico dentro del área que remató Javi Ruiz por encima del larguero. Finalmente, una galopada de Tate le permitió alcanzar un mano a mano con el guardameta que intervino con una parada con sus pies ante el lanzamiento.Sin tiempo para más, el colegiado decretó el final del encuentro. Por primera vez en la historia de esta competición, el Montilla C.F. disputará su fase definitiva con el claro objetivo de alcanzar la gran final. El premio es más que ilusionante, al conseguir plaza para la previa de la Copa del Rey los dos equipos que lleguen a la final del domingo.Aparte del duelo entre el Montilla C.F. y la U.P. Viso, la otra semifinal, perteneciente a los equipos del Grupo 2 de la División de Honor, enfrentará al C.D. Rincón de la Victoria ante el Villacarrillo C.F. Sendos encuentros se disputarán en la tarde de este viernes con el horario aún por determinar.Molero, Salvi, Alfonso Carraña, Calzado, Javi Ruiz, Luque, José Carraña, Maleno, Santi Rosa, Tate y Manolete. También jugaron Paco Pino, Juanito, Soto y Antonio Luque.Rafa, Izquierdo, Rocha, Oliva, José Carlos, Enma, Lepe, Pichardo, Peli, Abel e Iván. También jugaron Aitor, Vázquez, Rubén, Claudio, Joselito y Terán.Buendía Núñez, Gabriel (Jaén). Amonestó por parte local a José Carraña, Maleno, Santi Rosa, Adri y al entrenador, José Ángel Garrido. Por el lado visitante los amonestados eran Oliva, José Carlos, Claudio y Joselito.Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 600 espectadores. Un centenar de aficionados riotinteños estuvieron presentes en las gradas.