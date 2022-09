Los trámites para la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio se enquista en sus primeros pasos

Apoyo unánime a la Agenda Urbana

El proceso para analizar la municipalización del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en Montilla, un compromiso adquirido por el equipo de gobierno tras la adjudicación de esta prestación hace ahora un año, se enquistó anoche en su primera fase. La moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida con el objetivo de agilizar el estudio de viabilidad, tan sólo arrancó el apoyo mayoritario para la posible encomienda de gestión a la empresa municipal Atrium Ulia, pero no en lo referente a la apertura de un expediente que aborde este proceso.La concejala de IU, Rosa Rodríguez, señaló que el objetivo de dicha moción es avanzar en el compromiso adquirido hace un año de cara a analizar la gestión de este servicio a través de la empresa Atrium Ulia. "Es muy importante avanzar hacia la municipalización porque estamos ante un servicio que ha estado sujeto a demasiados contratiempos en los últimos años por las condiciones laborales de sus trabajadoras, pero también está el problema que generan los recurrentes procesos de adjudicación, cada vez más largos y complejos", señaló Rodríguez.Para ello, desde IU recogió en su moción la modificación de sus estatutos y objeto social de Atrium Ulia con el fin de poder hacer frente a la posible encomienda de gestión –único punto que obtuvo el apoyo mayoritario de la Corporación, con la abstención del PP–, la creación de una comisión técnico y política y la apertura de un expediente para analizar la viabilidad económica y social del proyecto –rechazada con el voto en contra del Grupo Socialista–, y solicitar a la Junta un precio mínimo de 18 euros la hora del servicio, revisable anualmente según la subida del IPC –medida que contó con el apoyo de Ciudadanos y los concejales no adscritos, la abstención de PSOE y el voto en contra PP–."Nuestra intención es que se avance en ese compromiso adquirido hace siete meses y que se estudie la viabilidad de llevarlo a cabo, se han aportado datos de otros municipios que han municipalizado el servicio y ese es nuestro objetivo con la apertura del expediente y la creación de la comisión", insistió Rodríguez.Una medida que, sin embargo, fue rechazada por el Grupo Municipal del PSOE al entender que la apertura de expediente "es prematura sin contar con datos que permitan plantear la municipalización del servicio". "Es necesario contar con informes técnicos y financieros, de otra forma supondría empezar la casa por el tejado porque son decisiones que pueden generar una importante inestabilidad en el Ayuntamiento porque se trata de un pliego que supera los dos millones de euros", indicó el portavoz socialista, Manuel Carmona.En la misma línea, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, insistió que es necesario "un estudio muy pormenorizado" de todos los datos dado que se trata de un acuerdo "que compromete a esta Corporación y las venideras, por lo que hay que ser muy rigurosos". "Estamos de acuerdo en crear la comisión, pero no en iniciar un expediente sin tener todos los datos posibles y que se trasladen a la situación de Montilla, donde el SAD cuenta con 600 usuarios", subrayó.Mientras tanto, la postura del resto de grupos municipales fue dispare pues si bien Ciudadanos mostró su apoyo sin fisuras a la moción de IU "porque entendemos que la mejor prestación de servicios está desde lo público", desde el PP consideró que algunas medidas como la petición a la Junta para revisar el precio hora del servicio "no es necesario porque ya se está trabajando en ello".Por su parte, los concejales no adscritos señalaron que, sin compartir la exposición de motivos y reconociendo las dificultades que supone la prestación del SAD, es pertinente que se analice la posibilidad de municipalizar esta prestación "contando para ello con todas las partes, tanto trabajadoras como usuarios".La sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre sirvió, asimismo, para la aprobación definitiva de la Agenda Urbana de Montilla , un documento "de consenso con la ciudadanía" que contó con el apoyo unánime de todos los grupos municipales y que permitirá, como recordó el delegado de Desarrollo Local, Manuel Carmona, afrontar los principales retos que se plantean en el municipio.También fue fruto de debate la modificación de crédito por valor de 18.000 euros de la partida dirigida a actividades de Juventud a favor de dos subvenciones nominativas para el desarrollo de diferentes actividades de ocio juvenil. Una propuesta que solo contó con el apoyo de IU "al ser actividades que ya se han desarrollado y no tendría sentido votar en contra".