Jes Jiménez | Júpiter, el Sol y la calabaza

#Periodismo Júpiter es un planeta gaseoso, así que veo complicado que registre tormentas de arena. Pero vaya, que puede ser. Yo barrí ayer mi despacho y hoy aparecieron pelusas otra vez 😅 https://t.co/8i7c707j6O — Juan Pablo Bellido (@JPBellido) August 24, 2022

JES JIMÉNEZ