El PSOE pide a la Junta que incluya la construcción de la Ronda Norte de Montilla en los presupuestos de 2023

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba llevará al Pleno de la Corporación provincial una moción para exigir a Juan Manuel Moreno Bonilla que incluya en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 2023 hasta 40 obras de infraestructuras sanitarias, hídricas y de carreteras en la provincia de Córdoba, entre las que se encuentra la construcción de la Ronda Norte de Montilla, un proyecto que el Gobierno del Partido Popular (PP) rechazó continuar el pasado mes de mayo De esta forma, el Grupo Socialista confía en desenquistar un proyecto que, según trasladaron los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) al Ayuntamiento de Montilla, "no es viable ni económica, ni socialmente", pese a que es considerado un proyecto "prioritario" para el desarrollo urbanístico, económico y social del municipio.Una decisión que supuso un jarro de agua fría para el equipo de gobierno de montilla, que solicitó a la Junta de Andalucía que reconsidere esta decisión. En este sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que "no es un proyecto medible desde la rentabilidad económica" dado que su continuidad "pone en juego ese modelo de ciudad y los criterios de movilidad y de sostenibilidad que se nos está reclamando desde Europa".En este sentido, el portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, considera que “desde la provincia de Córdoba llevamos años esperando numerosas inversiones que han quedado en falsas promesas electorales”, por lo que reivindica estas inversiones y “exige” al Gobierno de Moreno Bonilla que “haga su trabajo y ejecute al máximo sus presupuestos y competencias, tras una legislatura en blanco”.En concreto, la moción socialista se refiere en materia de carreteras, además de la Ronda Norte de Montilla, al impulso a los tramos de la Autovía del Olivar a su paso por Baena, Doña Mencía, Cabra, Lucena y Puente Genil; las mejoras en la A-421, la circunvalación en Villafranca de Córdoba o la carretera del Llano del Espinar a Castro del Río.A su vez, se contempla la ronda de circunvalación en Moriles, la ronda norte en Montilla, la mejora de la carretera de Santaella con el Fontanar, la circunvalación a Pedroche, la mejora de la carretera de Priego de Córdoba a Las Lagunillas, el desdoble de la A-431 de Almodóvar del Río a Palma del Río y la conexión variante de Ribero a Posadas.."Es de vital importancia mejorar y agilizar el transporte y las comunicaciones, reduciendo la siniestralidad en el tráfico y aumentando la seguridad de la ciudadanía que use estas carreteras y de los profesionales del transporte, lo que potenciaría la competitividad de nuestra provincia”, detalla el portavoz socialista.