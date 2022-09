CTA denuncia las "contradicciones" del alcalde tras rechazar la "municipalización" de la Ayuda a Domicilio

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: C.T.A.

La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha denunciado hoy las "contradicciones" del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, así como las del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Carmona, tras rechazar la moción presentada por Izquierda Unida (IU) para que el Ayuntamiento de Montilla asuma la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio. Tal y como avanzó ayer Montilla Digital , la propuesta de IU para "municipalizar" el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en Montilla únicamente arrancó el apoyo mayoritario del Pleno para la posible encomienda de su gestión a la empresa municipal Atrium Ulia. Sin embargo, el voto negativo de los concejales del PSOE impidió la creación de una comisión municipal para abordar este proceso.A juicio de CTA, Manuel Carmona "se empecinó en manifestar, porque no tenía argumentos, que le faltaban datos" para aceptar un cambio en el modelo de gestión del servicio, "a pesar de haberse realizado la licitación aún no hace un año". Para la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, el portavoz del Grupo Municipal Socialista "no tiene ni idea de cuáles son los costes de dicho servicio", dado que, durante la sesión plenaria, no ofreció "ni una sola cifra, ni un argumento basado en los datos".A través de un comunicado, el sindicato subraya que "resulta contradictorio" que tanto el alcalde de Montilla como el portavoz del Grupo Municipal Socialista "se nieguen a formar una comisión" que es "imprescindible, legalmente, para valorar los datos" y garantizar que la prestación del servicio por parte de una empresa municipal sea "viable y sostenible".Con todo, CTA carga las tintas especialmente contra Rafael Llamas porque, a juicio de la organización, "pone en duda la rentabilidad del servicio de Ayuda a Domicilio cuando una empresa lleva más de veinte años explotándolo", en alusión a la firma montillana Monsecor."El alcalde incurre en una grave contradicción", sostienen desde CTA, que subrayan que resulta paradójico que el servicio resulte rentable para una empresa privada pero no para el Ayuntamiento de Montilla. En ese sentido, la organización acusa a Rafael Llamas de "desconocer" el convenio colectivo del sector, en el que se detallan los costes del servicio, y lamentan que "algunas formaciones" políticas con representación en el Pleno "mareasen el asunto" para que la moción de IU no pudiera prosperar."El interés de este sindicato porque el servicio público de Atención a Domicilio se preste desde lo público se sustenta en la defensa de los intereses de los usuarios, que tienen derecho a que no se especule con el servicio que reciben", resaltan desde CTA, para añadir que "las trabajadoras realizan un trabajo muy difícil, duro, de mucha responsabilidad", a pesar de ser "sometidas a la más absoluta precariedad".La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía ha advertido a Rafael Llamas de que "los trabajadores perdemos la confianza en los partidos políticos que solo son de izquierdas cuando están en la oposición y, cuando gobiernan con mayoría absoluta, defienden los intereses privados, por encima del servicio público, no importándoles que las trabajadoras estén sometidas a la más absoluta precariedad"