Las asociaciones vecinales analizarán en septiembre los problemas de tráfico provocados por el cierre de calles

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Las asociaciones de vecinos Cerrillo de San José y El Centro analizarán el próximo mes de septiembre los problemas de tráfico provocados por el cierre simultáneo de calles en Montilla. Así lo han confirmado asus máximos representantes, que se han hecho eco de las quejas que se vienen registrando en los últimos días, tantocomo deLa coincidencia de hasta siete cortes simultáneos de calles ubicadas en la zona centro y en la barriada del Cerrillo de San José, han llevado a los colectivos vecinales a abordar esta situación que, en palabras de José Santiago, presidente de la Asociación de Vecinos Cerrillo de San José, "obliga a muchos conductores a rodear toda Montilla para trasladarse a cualquier otro punto de la localidad"."Los cortes de calles de estos días nos han obligado a recorrer toda Montilla para poder acceder hasta nuestras viviendas porque no había forma de llegar desde determinados puntos", reconoció José Santiago, quien recordó que "hace solo unos días también teníamos cortada la calle Córdoba y, hasta no hace tanto tiempo, la calle San José", lo que, a juicio del presidente de la Asociación de Vecinos Cerrillo de San José agrava los "habituales problemas de circulación" que presenta este barrio tras la peatonalización de la calle Corredera.Unos problemas de accesibilidad que, según el dirigente vecinal, generan un "malestar mayor" ante la falta de señalización y de información sobre estas limitaciones. "El barrio ha absorbido gran parte del tráfico que antes iba por la Corredera y, si a eso le sumas que los cortes se anuncian cuando los conductores ya no pueden escoger otro camino, es lógico que el malestar entre los vecinos vaya a más", apuntó José Santiago.Por este motivo, la Asociación de Vecinos Cerrillo de San José abordará en su próxima reunión de junta directiva, que tendrá lugar en septiembre, las principales demandas respecto al tráfico y a la movilidad que se trasladarán al Ayuntamiento de Montilla. "Entendemos que se deben realizar cortes de calles pero, al mismo tiempo, se debe garantizar el acceso a nuestras viviendas", añadió.En similares términos se manifestó Luis López, presidente de la Asociación de Vecinos El Centro, que si bien reconoció que el colectivo no ha recibido ninguna "queja formal" al respecto, "el malestar es evidente, generalizado y habitual en las conversaciones de vecinos y comerciantes".A juicio de Luis López, "se trata de un problema generalizado en toda Montilla, aunque se agrava en la zona centro por la propia situación que ya arrastra", de ahí que el colectivo vecinal haya decidido debatirlo en una próxima reunión, tras las vacaciones de verano.Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos La Silera, otro de los barrios afectados en los últimos días por varios cortes simultáneos de calles, aseguró que, en muchas ocasiones, son los propios conductores los que quedan atrapados en determinados puntos del casco urbano por hacer caso omiso de las señales."En las obras que actualmente se están desarrollando en nuestros barrios, existen señales previas, pero es cierto que hay quien accede a esas calles y luego se quedan encerrados o no saben por dónde tirar", admitió José Aguilar, en declaraciones a este periódico.