La oposición lamenta la "improvisación" del equipo de gobierno para solventar los problemas de movilidad

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Partido Popular (PP) han lamentado nuevamente la "improvisación" del equipo de gobierno socialista para tratar de solventar los problemas de movilidad provocados en los últimos días por los cortes simultáneos de calles en el casco histórico de Montilla.El Ayuntamiento de Montilla publicó ayer en sus diferentes redes sociales un cartel informativo en el que se detallan las vías afectadas por cortes de tráfico, así como los días y el horario de las limitaciones. Una medida que, a juicio de los principales grupos de la oposición, "llega tarde y mal", dado que el Consistorio no ofrece trayectos alternativos, comocomo por lasDe este modo, el cartel informativo publicado ayer por el Ayuntamiento de Montilla notifica el cierre hasta el próximo 15 de agosto de la calle Capitán Alonso de Vargas, como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo para, el histórico inmueble que durante tres décadas acogió a Gómez Suárez de Figueroa, uno de los más grandes cronistas de América y uno de los mejores prosistas del renacimiento hispánico.A su vez, el Consistorio informa del cierre al tráfico, hasta el próximo 12 de agosto, de la calle Fuentes y, solo durante la mañana de hoy, de la calle Enfermería donde, además, se han colocado dos señales de tráfico contradictorias para los vehículos que proceden de la Cuesta de las Caballeras. "Los conductores no saben si girar obligatoriamente a la izquierda o a la derecha, ya que no se han molestado ni siquiera en tapar de manera provisional la señal vertical", denuncia un vecino.Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha notificado el cierre al tráfico de la calle Gran Capitán, en el tramo más próximo al Colegio Salesiano, que discurre entre las calles Iglesia y Lorenzo Venegas. No obstante, esta limitación solo estará activa durante la mañana de hoy y los próximos días 8 y 9 de agosto.Por último, el Consistorio anuncia un corte de tráfico en la calle Escuelas para la mañana del martes 16 de agosto, aunque solamente entre las 7.30 y las 11.00 horas. "Esperemos que en ese espacio de tiempo se pueda circular libremente por la Corredera", apuntó ayer un comerciante de la zona centro, que advirtió que la calle Escuelas representa la "única vía alternativa" a la Corredera."Se trata de una información a medias, ya que tampoco ofrecen rutas alternativas provisionales para paliar los problemas de circulación que provocan estos cortes, sobre todo en las calles que conectan con las vías o arterias principales", declaró ayer el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla, Javier Alférez, quien lamentó que la medida adoptada ayer por el equipo de gobierno socialista sea "fruto de la improvisación" y tras constatar las quejas vecinales.Una valoración que comparten desde Izquierda Unida. "Esta publicación en redes sociales no resuelve la raíz del problema: es una improvisación más que nace ante las críticas y, además, es una información que, probablemente, no llegue a todo el mundo", advirtió el portavoz de la formación, Francisco Lucena, quien instó al equipo de gobierno a adoptar "medidas efectivas" que eviten la coincidencia de varios cortes de tráfico en la misma zona, además de favorecer información "a pie de calle" sobre los recorridos alternativos que pueden tomar los conductores afectados por estas medidas.