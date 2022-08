PP e IU reclaman al equipo de gobierno "más previsión" para evitar cortar varias calles de forma simultánea

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

Los grupos municipales de Izquierda Unida (IU) y Partido Popular (PP) han reclamado hoy al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar la "caótica situación" que viene generando en las últimas semanas el cierre al tráfico de varias calles del casco histórico de manera simultánea., los cortes de tráfico han despertado en los últimos días numerosas quejas de vecinos que, en algunos casos, han optado por dejar el vehículo en casa o armarse de paciencia para superar la particular odisea que supone transitar por algunas calles de la zona centro, de la barriada de La Silera o del entorno del Paseo de Cervantes.Aunque los portavoces de los dos principales grupos de la oposición reconocen que los cortes de determinadas calles en momentos puntuales son "necesarios" para el desarrollo de diferentes actuaciones en la vía pública o en viviendas particulares, coinciden en reclamar al equipo de gobierno el diseño de "recorridos alternativos" que propicien una "mayor fluidez" del tráfico rodado."No se puede evitar que se corten calles, pero es cierto que se debe indicar qué calles están cortadas con mucha más antelación, para que los conductores no se vean obligados a dar marcha atrás en el último momento", comentó el portavoz del PP, Javier Alférez, en declaraciones aY es que trayectos que normalmente se completan en poco menos de diez minutos se han convertido en los últimos días en complejos laberintos de más de veinte minutos que obligan a los conductores a desviarse constantemente de su recorrido habitual ante los cortes imprevistos de tráfico.Calles como Palomar, Fuentes, Enfermería, Capitán Alonso de Vargas, Santa Brígida o Melgar son algunas de las vías afectadas por esta "falta de previsión" del equipo de gobierno, en palabras de los portavoces de la oposición, que recomiendan "estudiar mejor las alternativas que existen" a la hora de planificar y autorizar el cierre al tráfico de determinadas calles y de diseñar recorridos provisionales.Precisamente, la "falta de información" sobre recorridos alternativos es, para el portavoz de IU, Francisco Lucena, uno de los motivos que despierta más críticas entre la ciudadanía pues, "en muchas ocasiones, en las rutas alternativas también se encuentran calles cortadas y los conductores se ven obligados a rodear toda Montilla"."Si ya para los propios montillanos supone un verdadero quebradero de cabeza llegar a un destino porque nos vemos obligados a callejear y a cambiar de ruta constantemente, el problema se multiplica cuando hablamos de repartidores, de profesionales del transporte o de personas que nos visitan", subraya el portavoz del Grupo Municipal de IU.En declaraciones a este periódico, el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, reconoció que la situación que se vivió durante la jornada de ayer no era "normal" y, por ello, dio traslado a la Jefatura de la Policía Local con el fin de "dar una solución en el menor tiempo posible".De igual modo, tanto el Grupo Municipal de IU como el Grupo Popular reclamaron en la última comisión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento de Montilla que "se articulen las medidas necesarias" que permitan minimizar las molestias ante el corte de determinadas calles y, al mismo tiempo, que "se favorezca una circulación más fluida en la ciudad, especialmente en la zona centro, donde cualquier calle cortada genera un gran problema, dado que la principal arteria de la zona, la calle Corredera, es peatonal y tampoco se puede circular en coche por ella".