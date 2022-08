Aguas de Montilla lanza una campaña para fomentar el consumo responsable en momentos de escasez hídrica

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

La empresa Aguas de Montilla, encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la localidad, ha decidido lanzar una campaña de concienciación ciudadana para fomentar el consumo responsable en momentos de escasez hídrica. La medida, que ofrece distintos consejos de ahorro aplicables a acciones de la vida cotidiana, se suma al, Rafael Llamas.La nueva campaña de Aguas de Montilla, que, "ofrece una serie de recomendaciones concretas para ahorrar agua, que se dividen en diferentes estancias y situaciones habituales del día a día", tal y como explicó el gerente de la empresa, Lorenzo Cuenda.De este modo, para el ámbito de la cocina se recogen recomendaciones como cerrar el grifo mientras se enjabonan los platos; poner el lavavajillas cuando esté en plena carga o enjuagar la fruta en un recipiente. Para el baño se señala no tener el grifo abierto mientras se lavan los dientes, recoger agua en un recipiente mientras se calienta el agua para usarla para riego o instalar sistemas economizadores.En el jardín, Aguas de Montilla invita a revisar posibles fugas, evitar el uso de la manguera para limpiar y optar por barrer o evitar regar en las horas de más sol para que no haya evaporación. Por último, en la piscina se expone la necesidad de cubrirla cuando no se esté utilizando para evitar la evaporación y tener un mantenimiento adecuado para que no se pierda."También es interesante instalar pulsadores automáticos si se cuenta con duchas en el exterior", apuntó Lorenzo Cuenda, quien subrayó que "se trata de pequeñas acciones individuales que nos ayudan a conseguir entre todos un futuro más sostenible".La nueva campaña de Aguas de Montilla se suma al Bando de Alcaldía que hizo público el Ayuntamiento este pasado viernes para fomentar el ahorro de agua durante los meses de verano., el primer edil ha hecho suyas las indicaciones técnicas de la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa), que gestiona el abastecimiento de agua potable en Montilla desde el pantano de Iznájar.De este modo, el primer edil anunció la reducción de baldeos para limpiar calles y, en caso de que se hagan, se utilizaría para ello agua que no proceda de la red de consumo. Asimismo, Llamas ha propuesto disminuir los riegos en parques y jardines y "actuar con diligencia" en la detección y reparación de las fugas que pudieran detectarse en la red de suministro.A su vez, el Bando de Alcaldía firmado este viernes por Rafael Llamas –y que– solicita evitar, o al menos reducir, los baldeos de patios, aceras y fachadas con agua de la red, ubicando las plantas en zonas donde se produzca una menor evaporización de agua. El primer edil también propone "tratar y mantener el agua de las piscinas para evitar su llenado" y reparar fugas y goteos, así como "optimizar las descargas de baños e inodoros".Con la adopción de estas medidas, el alcalde se muestra convencido de que "podemos conseguir proteger la reserva actual de este recurso esencial en el ámbito doméstico, para la salud y para el desarrollo de nuestra sociedad", de ahí que el alcalde de Montilla haya solicitado la "máxima colaboración ciudadana"."Con estas medidas se espera conseguir una reducción efectiva del consumo de agua, pero es muy importante la colaboración de toda la población para que las reservas de los depósitos no mermen en estos meses de calor", afirmó Lorenzo Cuenda, quien solicitó a la población que "también colabore con medidas individuales de ahorro que ayuden a sostener las reservas de agua potable del municipio".