Rafael Soto | Reflexiones sobre la credibilidad

RAFAEL SOTO

No sé en qué quedará el caso Ferreras. No soy juez para juzgar si es responsable de haber difundido a propósito información falsa. Desde luego, él lo niega. Lo que sí sé es que la credibilidad es el bien más preciado de un profesional de la información, porque de ella deriva la confianza.Sin embargo, no es secreto que el oficio ha estado al servicio de los intereses de los poderosos desde los orígenes del mismo. La mentira y la verdad a medias son el día a día en una prensa que no tiene más control que el del mercado y, en ocasiones, una Justicia cada vez más raquítica y manoseada.Las fuentes de credibilidad y confianza han variado a lo largo de los años. En los tiempos del gaceterismo, las autoridades y los propios impresores eran la fuente de credibilidad. Una honestidad que, en ocasiones, estaban obligados a reivindicar.Así fue el caso de la impresora María Pérez en 1621. Al final de la relación anónima), se lleva a cabo una reivindicación que debe de atribuirse a la impresora:[…]La cita de fuentes informativas para sustentar la credibilidad fue una práctica minoritaria hasta el siglo XIX. Una excepción en los tiempos de María Pérez fue Juan Serrano de Vargas. Este impresor también redactó sus propias noticias, vinculadas con desastres naturales en Andalucía. Será el propio Serrano de Vargas el que denunciará la divulgación de noticias falsas en un memorial de 1625 ():[...][...]En pleno siglo XXI, el problema de la credibilidad y de la confianza en los medios sigue vigente como consecuencia del uso excesivo de fuentes institucionales, unas condiciones laborales precarias y los intereses de los de siempre.Las agrupaciones profesionales del periodismo deberían de tener potestad para garantizar el cumplimiento de ciertos mínimos deontológicos. Sin embargo, a día de hoy, carecen de herramientas eficientes. No conviene dárselas.En un estudio reciente, los investigadores Jorge Vázquez-Herrero, María-Cruz Negreira-Rey, Alba Silva-Rodríguez y Ana-Isabel Rodríguez-Vázquez () se proponen, entre otras cuestiones, identificar las principales razones que justifican las preferencias informativas de la ciudadanía española, observando los factores de confianza, proximidad, especialización temática, línea editorial y canal. Las conclusiones no pueden ser más claras:[…]Insisto: no soy juez. No puedo ni debo juzgar a García Ferreras. Sin embargo, hay un hecho indiscutible. Si las acusaciones son ciertas, no le quedará nada. Porque, tanto ayer como hoy, un profesional de la información sin credibilidad es tierra bañada en sal.