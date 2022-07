Pepe Cantillo | Animalismo (4)

Perros

Gatos

Tortugas

Agapornis

PEPE CANTILLO

Hoy me centraré en el papel y en el valor que puede ofrecer la tenencia de un animal para el conjunto de la familia. Les llamamos "animales de compañía" en lugar de "mascotas". Creo que no cambia nada de importancia en el terreno de dichos animales, pero las ganas de novedad achuchan. Es más bonito llamarlos "animales de compañía": es más elegante y finolis que utilizar el término "mascota".Dejemos claro el encajonamiento moderno sobre cómo llamar a un conjunto de animales para convivir con los humanos. ¿Qué son animales de compañía? Son especies domésticas mantenidas principalmente para proveer de contacto social y placer a los humanos, en lugar de ser para producción o de llevar a cabo alguna tarea.Dentro de aquellos se encuentran los perros y los gatos (incluyendo los que están en condición de abandono o son callejeros). En nuestro país se aceptan aves y peces ornamentales y algunos pequeños mamíferos como hámsteres y conejos. También se pueden incluir los caballos. Cabe resaltar que en nuestro país es ilegal y, por tanto, está castigado por la ley, la tenencia de especies silvestres como animales de compañía.Estoy sobreentendiendo que tal o cual animal es el preferido en cada grupo familiar, que dicho animal cubre un papel muy importante para la convivencia. Es de todos: todos lo cuidamos y todos nos encargamos de darle de comer, pasearlo y asearlo –por el bien del animal y de los familiares que forman dicho conjunto–. Luego, la realidad será aplastante y podrá aparecer toda una gama de dificultades a la hora de atender la mascota.¿Por qué todo este sermón? Razones hay para ello, aunque la información sale casi sola si se tiene una mínima capacidad de observación. Los datos en los que me baso son de sobra conocidos y respaldados por un estudio oficialmente aceptado consistente en ver cuántas veces se ha entrado en Internet comprobando qué buscaba el personal.La pandemia dispara un 44 por ciento el número de animales de compañía. Ya puede que casi nos hayamos olvidado del paso por el desierto del encierro cercados de virus. Esa cantidad de animales adoptados para cuidarlos es un número que habla por sí solo. Por otro lado, hay que tener presente el aumento de perros, sobre todo, que esperan un alma caritativa para pasar a vivir en compañía.Las perreras están en estos momentos a tope. Soy poco crédulo y la pregunta tediosa surge empujando. ¿Cuántos animales más serán soltados de nuevo o llevados a las perreras porque nos hemos cansado de tanta obligación? No pretendo ser mal pensado pero tampoco olvido la realidad de otros tantos momentos cargados de abandonos.Los resultados de tales recuentos han dado una lista de la situación en el que se encuentran algunos de ellos. Parece ser que los datos aportados por el estudio están hechos por Semrush, plataforma decomo servicio. Sus funciones incluyen clasificación de datos y recopilación de información sobre cada tipo de animal.Doy un rápido repaso a una lista de dichos animales en la que sobresalen perros y gatos por ser los más populares y conocidos por el personal. En segundo lugar están otros animales, que aunque también son llamativos y novedosos, no sobresalen en la lista de los más deseados.Entre 2019 y 2021, el perro fue el animal de compañía más buscado en Internet, llegando a superar el millón de búsquedas en 2020. Perros que tampoco podían salir mucho salvo que sus dueños jugaran al escondite con ello y éstos le servían de excusa o justificación para salir.Son los segundos de la lista, con una media de búsquedas de 250.000 intentos mensuales. En este caso hasta se buscan con marca: “gato persa”, “egipcio”, “siamés” y “bengalí”. Ya que me interesa el minino, compro uno de marca, para pavonearme con él...ConejosHan sido numerosos los conejos buscados en los bardales virtuales. Mucha gente ha adoptado un conejo como animal de compañía más novedoso, y esto se ha visto reflejado en las búsquedas de Internet, puesto que el conejo es el tercer animal de la lista por orden de preferencia (77.000 búsquedas). En cuanto a las búsquedas relacionadas con las familias, el interés ha ido por en “conejos enanos”, “conejos toy”, conejos belier” y “conejos bebés”. Y, de paso, se buscaban jaulas de conejos. Igual los conejeros no sabían que el conejo también puede estar libre, recorriendo la mansión que le adoptó.Estamos ante la cuarta categoría de animal de compañía rastreado por los buscadores. Las tortugas son una categoría de animal de compañía muy buscada y deseada en los últimos dos años, con una media de 66.068 búsquedas al mes. A la hora de adoptar esta especie como animal de compañía hay que saber cómo cuidarla y tener el espacio que necesita y, sobre todo, verificar que no sea una raza en peligro de extinción.Los datos reflejan un interés especial por la “tortuga marina”, “tortuga de tierra”, “tortuga laúd”, “tortuga mora” y “tortuga caimán”. Posiblemente, la gracia y lo bonito que pueda ofrecer la tenencia de tal tortuga desaparezca dentro del cerco familiar en el que entró porque es un animal más tranquilo y ordenado.Estamos ante un ave llamativa por sus colores y, por tanto, muy buscada. Es tan deseada que con 66.000 búsquedas mensuales casi desplazan del ranking a las tortugas. Son aves que están muy buscadas, por encima de canarios y pericos. Posiblemente, su colorido sea la clave para desearlos. Son loros pequeños, de cola corta y de un colorido muy llamativo, que los hace aun más deseables.Hasta aquí los animales más rastreados en Internet por su vistosidad y más deseados para tenerlos como animales de compañía. ¿Razones de su deseo? Conocidos y muy aceptables en cuanto a compartir tiempo con ellos sean perros y gatos, porque son más familiares y les gusta que estemos junto a ellos.La segunda parte del rastreo a la búsqueda de un animal para tenerlo en casa, creo que el lorito se lleva la palma porque o bien en jaula o bien suelto, no da mucho que hacer, es decir, está pero como si no estuviera.Unas pequeñas sugerencias. Tener animales acorta el tiempo para dedicarlo cada cual a lo suyo. Las tiendas de animales están para vender y nos ofrecen sus mejores ofertas, pero pensemos que hay muchos animales que han sido extraviados, abandonamos, se escaparon porque son muy listos... Las distintas posibilidades para pasar de una familia a una perrera, gatera, pajarera… están al alcance de la mano.Pasar de mascotas a sombreros es fácil. Lo que sí creo es que es más grave de lo que quisiéramos. Sentirse abandonado debe ocasionar mucha congoja traducida en aflicción, angustia, pena, dolor, soledad… Aunque, con el tiempo, todo se cura. España encabeza el número de abandonos de animales. Las protectoras españolas recogieron en 2020 alrededor de 286.000. Si deseas tener una compañía no humana ¡salva un animal de la inclusa!