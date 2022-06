El alcalde advierte que la ampliación del Hospital está "paralizada" y "sin fecha" para que se haga "realidad"

"Merma" en la calidad del servicio

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: I. TÉLLEZ (ARCHIVO)

El proyecto de ampliación del Hospital Comarcal de Montilla "está paralizado". Así lo aseguró ayer el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien quiso salir al paso de las, Jesús Aguirre, que durante su última visita a la localidad aseguró que esta actuación se encuentra "en proceso de adjudicación".El primer edil acusó a Aguirre de "mentir" a los montillanos y a los ciudadanos de toda la comarca y desveló que el proceso de licitación de la obra "se encuentra estancado", a falta de una documentación que permita al Ayuntamiento otorgar la licencia de obras" y, por tanto, "sin fecha para hacerse realidad"."No entiendo cómo puede decir el consejero de Salud, de una forma tan desahogada, que el proyecto está en proceso de adjudicación cuando aún falta documentación. No puede mentir y eso es lo que hizo", lamentó Llamas, a la vez que recordó el "peligro" que supone un retraso en una actuación que depende de fondos europeos, de ahí que instara a Aguirre a "hacer todo lo posible para subsanar las deficiencias existentes".Al mismo tiempo, Llamas recordó que, lejos de lo manifestado por el titular de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la ampliación del Hospital Comarcal de Montilla no supondrá una mayor dotación de servicios para el usuario, sino una mejora de las condiciones de trabajo y descanso de los profesionales. "Se ampliarán y se dignificarán las zonas de trabajo, como laboratorios, consultas o dormitorios, pero no se amplía el número de camas o de quirófanos", recordó el alcalde.Asimismo, respecto a las acusaciones de "politización" de las movilizaciones en contra de la nueva macroárea de gestión sanitaria, Llamas insistió en que el Ayuntamiento de Montilla no critica el modelo de gestión unificado en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la integración de las agencias sanitarias, sino la "merma en la calidad del servicio", tras observarse un "deterioro importante".En este sentido, el alcalde de Montilla lamentó que son muchos los casos de derivaciones a centros de otras localidades para poder realizar diferentes pruebas médicas, cuando antes existía un protocolo de Cita Única. "La situación que se está viviendo en el Hospital es muy complicada", aseveró el regidor.Por ello, Llamas reclamó una "solución urgente" a problemas como los que se registran en las salas de Radiología, "más allá de iniciar la redacción de un pliego para la renovación de sus equipos, porque la Consejería sabe que existen informes de obsolescencia desde 2018, de modo que se ha tenido tiempo de tomar decisiones"."Todo lo que está pasando es fruto de una mala gestión por parte del Área Sanitaria Sur y, por eso, reclamamos que el Hospital de Montilla tenga capacidad de capitanear sus propias decisiones, anticiparse a este tipo de problemas", insistió Llamas, quien recordó que el centro hospitalario de La Retamosa es el único de Nivel 4, a excepción de un hospital de Granada capital, que no cuenta con un área de gestión propia.