Aguirre defiende la creación de la nueva macroárea sanitaria para el sur de la provincia de Córdoba

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: I. TÉLLEZ

El consejero en funciones de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que encabeza la candidatura cordobesa del Partido Popular (PP) a las elecciones autonómicas al Parlamento andaluz, visitó ayer Montilla para participar en un encuentro con afiliados y simpatizantes de la comarca y dar a conocer los resultados de la gestión realizada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, especialmente en materia sanitaria.A juicio de Aguirre, "la Junta cumple con Montilla, como demuestra la puesta en marcha de la ampliación del hospital comarcal, una demanda histórica que no podía quedar desatendida". Para el consejero en funciones, "nuestro deber era dar salida a este importante proyecto".El titular de Salud y Familias se refirió a la integración de las agencias sanitarias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), una medida que, a su juicio, permitirá que "todos los profesionales tengan las mismas condiciones laborales y se mejoren las necesidades de profesionales sanitarios en unos centros y en otros"."Era absurdo que Montilla dependiera de Andújar para cubrir cualquier necesidad", aseveró el consejero de Salud en funciones, que rechazó lapara solicitar "un paso atrás" en el nuevo modelo de gestión sanitaria afirmando que "es un tema que se ha politizado y una polémica que solo se mantiene en Córdoba"."Se ha mejorado muchísimo la gestión aunque algunos alcaldes se empeñen en decir lo contrario, cuando los demás ayuntamientos están contentos con la integración", manifestó el titular de Salud, para quien las reivindicaciones de los sindicatos responden, realmente, "a un tema de representatividad". "El objetivo no es crear pequeños reinos de taifas para la gestión sanitaria, sino un modelo interprovincial que permita la movilidad de profesionales para cubrir necesidades existentes", añadióPor otro lado, el candidato popular también se refirió a las críticas de los sindicatos y profesionales sanitarios por eldel Hospital de La Retamosa. Al respecto, Aguirre señaló que la “obsolescencia que presentaban los aparatos de Radiología es consecuencia de esas agencias sanitarias, que no han renovado los equipos, y que han sido sustituidos por unos nuevos para ofrecer la mejor atención a los usuarios”.“La sanidad de segunda se ha acabado con el Gobierno del Cambio y desde el Partido Popular apostamos por mejorar el sistema sanitario público de Andalucía, garantizando todas las asistencias con especialistas de la misma provincia”, manifestó Aguirre, a la vez que recordó la reciente implantación de la figura de laque, además de ofrecer formación completa a estos profesionales, "mejora la cartera de servicios a los pacientes".