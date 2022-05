Sindicatos y alcaldes piden un paso atrás en la creación del macroárea sanitaria para todo el sur de la provincia

Dar un paso atrás en la creación de un macroárea sanitario único para todo el sur de la provincia de Córdoba y favorecer, por el contrario, la creación de dos áreas de gestión diferenciadas para la Campiña Sur y la Subbética. Con esta demanda decenas de profesionales sanitarios del sur de la provincia, representantes sindicales y alcaldes de la comarca, se manifestaron ayer ante las puertas de la Delegación Territorial de Salud en protesta por una medida que consideran que complica la gestión y genera una situación desigual con respecto a otras zonas de Andalucía.En este sentido, la Junta de Personal del Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Córdoba insistió en que la puesta en marcha de la nueva macroestructura dificulta tanto la gestión sanitaria como la atención al ciudadano. "La gestión de todo el macro área por el gerente del Hospital de Cabra supone atender bajo la misma dirección a más de 260.000 ciudadanos, lo que es excesivo y repercute en la calidad del servicio y en la gestión de personal y servicios", indicó la secretaria provincial del sector Sanidad de UGT SP, Mari Carmen Heredia.Una nueva estructura que, según apuntaron los representantes sindicales, ha generado una "enorme incertidumbre" entre las trabajadoras y trabajadores de los distintos hospitales que la conforman –Hospital Infanta Margarita, Hospital Comarcal de Montilla y el CHARE de Puente Genil– ya que pueden ser trasladados a centros distanciados en más de hora y media de trayecto.Unas demandas que la Junta de Personal trasladaron a la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, en una reunión previa a la concentración y que, según indicó la representante de UGT, "se comprometió a elevar a la Consejería de Salud".Con todo, los convocados exigieron una respuesta "en breve" ya que, de no tenerla de forma positiva, seguirán adelante con la caravana de coches protesta prevista para el próximo miércoles 8 de junio y que partirá del Hospital de Montilla y llegará ante la sede de la Delegación de Salud en Córdoba."Es incomprensible que en noviembre existan documentos que acreditaban que la creación de las dos áreas hospitalarias y, sin embargo, desde ese momento todo se echó para atrás sin ningún tipo de explicación", lamentó Heredia, a la vez que recordó que "no sólo están en riesgo la gestión hospitalaria y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, sino la calidad del servicio y la atención a cerca de 300.000 ciudadanos de la Campiña Sur de Córdoba”.En la misma línea, el candidato por el PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía y alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, exigió de nuevo al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que reciba a los representantes sanitarios de los hospitales de Montilla y de Puente Genil, y a los alcaldes de los municipios afectados, para que explique por qué un planteamiento de dividir las áreas sanitarias y reducirlas para atender con mayor cercanía y calidad "puede ser bueno en Jaén o en el Campo de Gibraltar y no, en cambio, para el sur de la provincia de Córdoba".“Esta decisión está provocando un colapso en la atención ciudadana en los hospitales de Montilla y de Puente Genil, pero también en los recursos y servicios que antes se ofrecían y ahora no, como es el caso de una simple radiografía que ya no se puede hacer en un hospital comarcal como es el de Montilla”, relató Morales, que estuvo acompañado de la presidenta de la Mancomunidad Campiña Sur y alcaldesa de Moriles, Paqui Carmona, y los alcaldes de Montilla, Rafael Llamas, y de Montalbán, Miguel Ruz.