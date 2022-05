Montilla experimenta por primera vez tras el impacto pandémico una notable mejoría en el sector turístico

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Los datos invitan al optimismo. Montilla recupera el tono turístico con cifras de ocupación y visitas que no se daban desde épocas prepandémicas. Así lo ha confirmado esta semana el concejal de Turismo del ayuntamiento montillano, Manuel Carmona, atendiendo al registro ofrecido por la Oficina de Turismo y a la afluencia que han acumulado los enclaves de interés más importantes de la ciudad, como son la fortaleza medieval, la Casa del Inca y los museos Histórico y Garnelo.Según el informe elaborado por el consistorio, han sido cuatro mi seiscientos sesenta y nueve los visitantes que en 2021 decidieron acercarse a la Oficina de Turismo a realizar alguna consulta, en torno al tres y medio por ciento más con respecto a la temporada anterior. Aunque se aprecia una ligera subida, conviene no perder de vista la referencia que venía dándose en los años previos a 2019 donde, antes de que se desatara la emergencia sanitaria en todo el país, se alcanzaban unas diez mil visitas anuales.Carmona ha destacado que el grueso de visitantes de 2021 se produjo especialmente a partir de otoño, acumulando en los meses de octubre y noviembre datos similares a los que se chequeaban antes de 2019 en las mismas fechas. Se trata por lo tanto de un tramo que sí refleja buenos números y que es posible que encierre el punto a partir del cual empezó a activarse de nuevo el turismo en la localidad. Si además se tiene en consideración que el informe no recoge la cantidad de visitantes que pasaron por las rutas enoturísticas que alberga Montilla, los datos de crecimiento resultan más sólidos.Ante este panorama de fuerte temporalidad, desde la concejalía tienen claro que se hace necesaria una estrategia que orbite en torno a la atracción de visitantes durante los meses con menor actividad turística, como por ejemplo en verano. Este es el reto perseguido para que las cifras de cara a final de año mantengan su tendencia alcista. Por el momento, son tres las campañas promocionales puestas en marcha con la intención de ofrecer un marco turístico más atractivo: Caminar Montilla, con una propuesta de diferentes rutas senderistas semanales; Volar Montilla, que propone conocer la ciudad desde el aire, en parapente y desde otro punto de vista; y Comer Montilla, que se centra en dar a conocer las maravillas gastronómicas de la zona.Además de esto, el municipio está incluido en la página web que la Diputación de Córdoba creó para mostrar los encantos paisajísticos, culturales y monumentales de las sierras subbéticas. Se trata de un portal que a nivel interno también sirve para recopilar datos que ayuden a fortalecer el sector turístico de la comarca. De esta forma, gracias al big data, el paso de los navegantes por la web puede proporcionar información sobre sus gustos y preferencias, permitiendo así a los negocios turísticos y a la propia administración local adecuar el sector a los diferentes perfiles de visitantes. El ayuntamiento de Montilla continúa con ello el modelo de análisis implantado por aquellos espacios digitales que estudian la navegación en internet bajo la tentativa de identificar patrones y tendencias que puedan emplearse con posterioridad para proporcionar servicios más personalizados. Gracias a este proceso de monitorización la industria del juego es capaz de proponer al jugador precisamente aquello que busca. Ante un contexto tan frutífero no resulta extraño que desde el ayuntamiento montillano se haya tomado buena nota de ello.Por lo que respecta a la procedencia de los visitantes que llegan a Montilla, poco ha cambiado el escenario, y es que los viajeros nacionales suelen provenir fundamentalmente de la ciudad de Córdoba y del resto de municipios de la provincia. Justo detrás estarían los turistas de origen sevillano y malagueño, además de aquellos que viajan desde lugares como Francia, Reino Unido e Italia. Por norma general, la mayoría se siente atraída por las bondades del enoturismo, una actividad en la que destacan las visitas a las bodegas de vino y el interés por la artesanía que hay detrás de los toneles típicos de la zona.