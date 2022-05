Creer en lo extraordinario

Montilla C.F.1--0 Arcos C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.L. GÁLVEZ

Victoria para seguir soñando la que alcanzó el Montilla C.F. en la matinal del domingo ante el Arcos C.F. Los hombres de Jesús Fernández, en un partido intenso y con alternativas en ambas áreas, obtuvieron el triunfo en el tiempo añadido merced a un tanto de Galisteo a la salida de un córner.Con este triunfo, los montillanos se colocan a tres puntos de la cuarta plaza –posición que puede ser de ascenso en caso de que este sábado el C.D. Utrera logré el salto de categoría a Segunda RFEF– y a cuatro puntos del tercer clasificado que sí tiene el premio del ascenso asegurado.Así, el encuentro comenzó con un Arcos atrevido, merodeando con insistencia el área vinícola pero, sin ocasiones demasiado claras. El costado derecho era el lugar de encuentro para los arcenses, siendo Carreteros el principal protagonista de las acciones ofensivas. En una de las pocas apariciones por el otro extremo, un balón a la espalda de la defensa vinícola cayó en los pies de Álvaro, realizando el atacante un disparo picado que Molero, por arriba, mandó a córner.Con el paso de los minutos, el Montilla fue capaz de sobreponerse al dominio visitante, aprovechando los robos de balón y la salida rápida por los extremos. La primera oportunidad para los montillanos llegó con un centro de Juanito que José Carraña, en el segundo palo, no alcanzó por centímetros. Instantes después, un córner ejecutado por Adri Delgado lo remató Chechu por encima del larguero.Estas dos ocasiones auriverdes fueron el preludio de la mejor ocasión por parte foránea. Un balón suelto dentro del área permitió a Javi realizar un disparo que Molero, con muchos reflejos, atajó a bocajarro con sus piernas. Ya en la recta final, una de las numerosas incorporaciones realizadas por Manolete en el apoyo a Juanito por el costado derecho, trajo un centro medido del jugador montillano al área que Santi Vázquez, con la testa, mando rozando el larguero. Sin tiempo para más, se llegó al descanso con el marcador inicial.Tras el paso por vestuarios, la contienda entró en una fase de calma tensa. Ambos equipos intentaban controlar el esférico, pese a ello, ninguno era capaz de hacerse dueño definitivo del partido. Con esta perspectiva, los minutos pasaban y el empate no contentaba a un Montilla que dio un pase adelante mientras su rival, comenzó a verse superado en el juego y en lo físico.Los extremos eran la fuente de la que manaba varios centros que no encontraron rematador. Por otro lado, Jesús Fernández movió su banquillo, destacando la presencia de Paco Pino en el terreno de juego. El atacante rambleño debutaba con la elástica auriverde tras su llegada a la entidad montillana. El propio Pino, en una de sus primeras acciones, realizó un disparo que se marchó rozando el palo.El Montilla insistía, volcando las escenas del encuentro sobre la portería arcense. Llegados al tiempo añadido, el éxtasis recorrió el Anexo Municipal. Un córner botado desde la izquierda por Adri Delgado lo remató Galisteo al fondo de las mallas adelantándose a toda la defensa visitante en el salto. Era el minuto 91 de juego. Un gol más que valioso, que unía a jugadores, cuerpo técnico y afición en una alegría inmensa.El Montilla ya cuenta con 56 puntos en su casillero, no obstante, quiere más. La próxima semana, el plantel vinícola visitará Dos Hermanas para enfrentarse a la Peña Deportiva Rociera. El encuentro se disputará el domingo 22 de mayo, a las 19.00 de la tarde.Molero, Soto, Juanito, Adri Delgado, José Carraña, Santi Vázquez, Maleno, Alfonso Carraña, Chechu, Galisteo y Manolete. También jugaron: Álex de la Cruz, Paco Pino, Ezequiel y Bono.Kaski, Reyes, Rosales, Hidalgo, Carreteros, Álvaro, Maqui, Javi, Iglesias, Mani y Antonio. También jugaron: Jesús, Huertas, Xicuco, Falcao y Utrera.Galisteo (m. 91).González Campos, Salvador (Málaga). Amonestó por parte local a Soto, José Carraña y Alfonso Carraña. Por el bando visitante, los amonestados serían Álvaro e Iglesias.Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada del Grupo 1 de la División de Honor, disputado en el Estadio Anexo de las instalaciones deportivas municipales de Montilla, ante unos 300 espectadores.